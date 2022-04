Rosa Alice Branco: "Somos animais bem menos racionais do que pensamos"

Sérgio Almeida Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

As palavras do zoólogo e pensador austríaco Konrad Lorenz conduziram Rosa Alice Branco pela escrita de "Amor cão e outras palavras que não adestram". Agora publicado pela Assírio & Alvim, o livro pode ser lido como "uma declaração de amor aos animais", diz a autora.

Poeta, ensaísta, investigadora e tradutora, Rosa Alice Branco dedica o seu novo livro de poesia, "Amor cão", "ao exercício do poder do homem sobre os animais e outros membros da nossa espécie". Mas a 12ª incursão poética que faz desde 1998, ano em que se estreou com "Animais da Terra", é também uma tocante homenagem ao amor sem reservas que os cães nutrem pelos homens. Um exemplo que devia fazer repensar os comportamentos humanos baseados na crueldade, diz, defendendo que "o cão é um ser benéfico que cuida do seu dono e o alegra e um amor assim podia ensinar-nos a salvar-nos de nós próprios".

Amplamente publicada e traduzida no estrangeiro, a autora de "Gado do Senhor" - eleito um dos livros do ano nos EUA - diz-se tocada pelo alcance geográfica dos seus poemas, capazes de adquirirem novos significados de acordo com a língua em que são lidos.

Todos os poemas do livro nascem de epígrafes de Konrad Lorenz. Que diálogo procurou estabelecer com o pensamento deste reconhecido zoólogo e etólogo?

Desde muito cedo que lia e estudava as obras de Lorenz, porque a sua abordagem etológica me permitia, não só conhecer o comportamento animal, mas estabelecer uma certa correspondência com o comportamento humano sem recorrer à psicologia comparada. Na investigação que tenho feito interessa-me, particularmente, o papel do instinto, da intuição, em detrimento das soluções focadas na razão. De modo diferente, mas pela mesma razão, interessei-me pela Anna e o António Damásio, pois a partir dos estudos, sobretudo acerca da área pré-frontal do cérebro, defendem que a decisão é dependente da emoção.

Quando Konrad Lorenz tematiza o conceito de impressão (que ilustra com a célebre fotografia dos patos recém-nascidos a segui-lo em fila) fiquei ainda mais fascinada e a ciência não me desmentiu, pois foi sobretudo graças a esta descoberta que recebeu (partilhado) o Prémio Nobel da Medicina em 1973.

PUB

Mas, neste livro, o diálogo que procuro estabelecer tem a ver com a relação de predação, com o exercício do poder do homem sobre os animais e outros membros da nossa espécie, que se reflete também na necessidade de domesticação. Assim, é também um livro sobre os grandes e pequenos predadores, ocupando a espécie humana um papel relevante como predadora.

Em primeiro lugar, esta relação é ilustrada com o lobo e o chacal, vistos como predadores. Posteriormente, na perspetiva histórica, o homem toma o lugar de senhor em relação ao cão. E, de algum modo, tento seguir a explicação de Lorenz sobre o "nascimento" do cão a partir daqueles dois animais. E continuo a seguir Lorenz nos vários episódios explicativos do comportamento do cão na sociedade contemporânea.



Acredita que, mesmo os tratados ou ensaios mais rígidos, podem ser uma fonte de inspiração poética?

No que a mim refere, têm sido uma fonte de inspiração. Eu também escrevo ensaio, de tipologia mais ou menos rígida. Acho fascinantes quase todas as áreas do saber e o fascínio é uma das fontes da escrita. Posso confessar que tenho poemas escritos sobre fórmulas matemáticas e físicas.

Talvez o primeiro sim a esta questão esteja no poema de Álvaro de Campos:



"O binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo.

O que há é pouca gente para dar por isso.

óóóó - óóóóóóóóó - óóóóóóóóóóóóóóó

(O vento lá fora)"

Na verdade, considero que qualquer coisa pode ser fonte de inspiração poética. Mas no caso dos textos de Konrad Lorenz, alguns deles são pura prosa poética. Parece contraditório, mas é mais difícil escrever poemas a partir de um texto que oferece já características, visceralmente e formalmente, poéticas.

"Fomos deixando de saber decifrar as mensagens silenciosas do nosso organismo" Foto: Artur Machado/Global Imagens



Numa das epígrafes do livro, Konrad Lorenz defende que a Humanidade se tem distanciado das suas inclinações naturais em favor de um enfoque exclusivo no intelecto. O que perdemos com esse afastamento?

Estranhamente, ao perdemos a nossa animalidade perdemos a nossa humanidade. O racionalismo vigorou durante demasiado tempo, na sua pior versão. Houve uma guerra, uma caça das bruxas ao empecilho da emoção, a intuição foi sempre o versus da razão, em favor da última e os instintos foram relegados para os animais.

Chegámos à Idade das Luzes cheios de ideias sobre o progresso relacionado com uma razão, cada vez mais apurada. E fomos deixando de saber decifrar as mensagens silenciosas do nosso organismo, as mensagens responsáveis pela nossa sobrevivência e tão cruciais para a nossa vivência. Nós somos animais, e bem menos racionais do que pensamos. O meu primeiro livro oficial de poesia intitula-se, exatamente, "Animais de Terra", e esses animais somos nós.

Se os sentidos e os sentires nos dão informações do exterior, dão também informações de nós, mesmo nas modalidades percetivas menos rigorosas: tudo pode ser vago e confuso, mas tudo está lá, como dizia Alfred North Whitehead. E a intuição tem capacidade extraordinária para aprender, para ser guiada. É esta mesma intuição que nos assegura o pacto entre o corpo e o mundo, que nos mantém ao rés da terra e planando nos ares.



Quão literário ou poético pode ser o afeto sem reservas do cão pelo seu dono?

O cão é um ser poético. A sinergia da lealdade, da bondade, do extremo afeto pelo dono, é o que de mais poético posso encontrar. E com o cão poderíamos aprender a ser, na ação e nos sentimentos. Mas ao instituir-se a relação de poder que o domestica e, frequentemente, o destrata, conclui-se que não se percebeu nada. E quando digo "nada" estou a falar da essência do estar na vida. É claro que não estou a falar do contrato social, das regras de coabitação, mas da domesticação perversa, causadora de constrangimentos desnecessários e muito sofrimento.

Se o amor tem uma vocação literária, poética, pois é presumivelmente o grande mote da literatura, este amor sem reservas do cão é poesia pura, só à espera das palavras que a inscrevam no papel.

O "mundo cão" em que vivemos sê-lo-ia um pouco menos se este fosse mais à imagem do comportamento dos cães para com os humanos?

Em muitos dos poemas deste livro o poema traça uma similitude entre o comportamento do cão e do humano e este fica sempre a perder. A crueldade, a capacidade para a tortura, são tipicamente humanas e muitas vezes fúteis. O cão é um ser benéfico que cuida do seu dono e o alegra e um amor assim podia ensinar-nos a salvar-nos de nós próprios. O cão parece existir para alimentar e realizar aquilo que sonhamos ser e não aquilo em que nos tornamos no desamor do outro.



Quem se domestica, afinal, na relação: o dono ou o cão?

A dialética hegeliana do senhor e escravo é reveladora de que, retirando a liberdade ao outro (cão ou pessoa, etc.) de viver de acordo com a sua natureza, o senhor é tão, ou mais domesticado, do que o objeto da sua domesticação. Assim, quem domestica é também domesticado. Vivemos num mundo em que acrescentamos regras sobre as regras necessárias à vivência. Deveria bastar o bom-senso, que Descartes acha ser o bem mais bem repartido, mas 'hélas', é o que encontro menos pelos becos e avenidas.

O dono domestica o cão e é duplamente domesticado, porque perdeu a intuição para a felicidade selvagem, partilhada com o seu melhor amigo, que passa a ser o espelho da obediência e fidelidade, e o dono comporta-se em conformidade com a situação de desigualdade que criou. Bem, podem sempre apanhar as bolas que o dono começa por atirar para que o cão apanhe, mas não sabemos onde este ping-pong termina, pois não?

"O cão é um ser poético. A sinergia da lealdade, da bondade, do extremo afecto pelo dono, é o que de mais poético posso encontrar" Foto: Maria João Gala/Global Imagens



As epígrafes são o ponto de partida mas raramente o ponto de chegada. Os poemas que escreveu fizeram com que os textos de Lorenz adquirissem novos significados?

Em alguns, começo por tentar seguir o mais possível os ensinamentos e o texto de Lorenz, mas na maioria dos casos o poema desenvolve uma situação que é uma contrapartida humana do comportamento do cão. Lorenz dá o pontapé de saída e durante umas linhas posso segui-lo como cão de caça, mas a minha sede continua à procura a sua própria água e esta cria as situações poéticas que tecem a saga do poema, que possui as suas próprias preferências e são tão acentuadas que nem ouso interferir nas agressões que o poema encontra na vida das pessoas.

Por que razão os cães estão menos representados na literatura, e sobretudo na poesia, do que os gatos?

Sim, há muita poesia em que o gato é protagonista. Talvez porque o gato é a grande companhia animal dos escritores. O temperamento felino, mas mais quieto e observador, é compatível com a vida de quem quer companhia sem um grande dispêndio de energia, sem ter de ir à rua, sem o ladrar a alta voz e a casa em rebuliço. Os gatos emanam mistério, não chegam propriamente a ser domesticados. Parecem protagonizar o drama, o suspense, uma premonição, sobretudo se o gato for preto.

Mas não convém esquecer que, na sétima arte, o cão, os seus feitos e tropelias são o grande protagonista.



Nos textos de "Amor cão" o olhar da poeta e da investigadora académica tenderam a cruzar-se?

Ah, obrigada. Isto é tão verdade! A escrita deste livro deu-me um prazer e uma felicidade tão grandes. Voltei a estudar Konrad Lorenz e outros autores interessantes para o tema e fui lendo Lorenz à medida que ia escrevendo porque queria iniciar o processo de "evolução" que vai do lobo, e chacal, ao cão doméstico, parar no Neolítico e aperceber-me da importância da arquitetura das casas lacustres nesta evolução, escutar as hipóteses de Lorenz, escutar as suas histórias e ensinamentos concretos, fruir alegremente desta convivialidade. E Lorenz escreve de forma tão sedutora, cita versos e poemas, é quase um êxtase lê-lo. Ao mesmo tempo, pensei neste livro porque queria escrever sobre a relação de predação, sobre os predadores de grande e de pequeno porte e sobre a problemática da domesticação, o que é também trabalhar sobre a questão essencial da liberdade. Na realidade que vivemos, acredito que a liberdade e a domesticação são um pouco como o cinema de Hollywood e o cinema independente estado-unidense (sendo que aprecio muitos filmes dentro destas categorias): por mais que correspondam a realidades diferentes e que alguns filmes independentes sejam, merecidamente, de culto, os universos diferentes que nos propõem estão dentro da mesma moldura. Quero dizer que, na realidade atual, por mais livres que nos consideremos, não estamos, de certo modo, todos irremediavelmente domesticados?

Embora o livro não se resuma apenas a isto, podemos ler "Amor cão" como uma declaração de amor a estes animais?

Sim, gostava que fosse lido assim. É uma declaração de amor no sentido mais literal, porque não é apenas amor pelo cão, mas amor cão. Amor-cão significa que participa, simultaneamente, do amor e do cão. Não é uma metáfora. De acordo com a Teoria da Participação do antropólogo Lévy-Brühl, na tribo que tem uma águia como figura totémica, a águia não é uma metáfora desta tribo: o homem, sem deixar de ser homem, participa também de ser águia. "Amor cão" é uma forma de amar de que quase só os cães possuem o dom. Independentemente do que fomos durante o dia, o cão recebe-nos sempre feliz e grato pela nossa chegada, é-nos leal, de uma bondade e um altruísmo que só gente com muita alma consegue captar. De certo modo, o cão é aquilo que o homem devia aprender a ser e não a dominar, quando é o caso.

"O mar entra pelos meus poemas inusitadamente, o fluxo da minha escrita é líquido" Foto: Maria João Gala/Global Imagens



A que nos devemos agarrar quando "a Humanidade se desfaz à mínima esperança"?

Esta questão é grande demais para umas poucas linhas. Tanto na questão como na resposta joga-se o destino da humanidade.

A humanidade desfaz-se quando as situações parecem propícias a cada um e não necessitamos de nos unir para sobreviver em relação ao inimigo comum. A união é quase sempre estratégica, política, embora na realidade dos guetos possa ser de cumplicidade.

(Dom) Januário Torgal Ferreira escreveu um livro muito importante intitulado "O concreto da paz só com justiça". Acho que nos devíamos agarrar ao que torna a paz possível e duradoura, cultivar a solidariedade, sabendo-nos pôr com todo o coração na pele do outro até nos ser insuportável o seu sofrimento e nos alegrarmos com a sua ventura. A ser assim, a liberdade e o respeito seriam o corolário da nossa conquista essencial da paz.



Ao transformarmos "predadores selvagens" em "ursinhos de pelúcia glutões", como escreve Lorenz, estaremos a interferir com as leis da natureza?

A nossa grande atividade, o nosso emprego a tempo inteiro é interferir com as leis da natureza. Entre o "predador selvagem" e os "ursinhos de pelúcia" há hipóteses de compromisso que permitem que o cão viva neste mundo dos humanos para que foram atirados.

Os meus cães, os cães da minha vida nunca foram meus. Comecei por ter no quintal os cães da aldeia que iam parar ao quintal. No hotel da minha avó havia os cães que iam e vinham, os de meia-pensão e os de pensão completa, mas eram eles que escolhiam o regime. Eu passava o tempo a correr atrás deles no quintal, a brincar, a escutar e a ver. Quando corríamos, não tinha a consciência de que eles eram cães e eu, uma criança. Todos tinham nome, só alguns batizados por mim. E já ficava feliz com as ninhadas e sofria horrores quando via algum animal em sofrimento, ou que tinha morrido.

Em Aveiro, depois de sair do secundário, ia libertar os cães amarrados. Lembro-me de um pastor alemão que costumava estar livre e que encontrei acorrentado. Andávamos a correr no bairro do Liceu, ele muito mais veloz do que eu, mas andava de um lado para o outro para poder passar por mim, abeirar-se e depois dar mais uma corrida. Mais tarde, soube que estava acorrentado só enquanto os donos não estavam em casa, porque matava as galinhas da vizinhança.

E continuaram a vir cães à minha vida. Ainda tenho uma carpete ratada por um cão do meu filho.

A nossa intervenção é uma realidade sem apelo. Mas o modo de intervirmos determina a dignidade que conferimos ao outro, que conferimos ao cão, porque nos foi dado o dom de coexistirmos na mesma vivência.

A perceção, sensibilidade e empatia sempre estiveram muito presentes nos seus poema. Acredita, todavia, que estes atributos se manifestam de forma particular e distinta no presente livro, em função das suas especificidades?

Por um lado, sim. Os meus livros obedecem sempre a uma unidade temática e são todos muito diferentes, porque cada tema poético requer um modo de ser escrito. Essas características que enumera são bem marcadas na epígrafe de Leibniz, no meu segundo livro de poemas oficial, Monadologia Breve, que diz: "Há no abismo das coisas partes adormecidas que é preciso despertar". Achei, e acho, que esse seria o sentido da vida que eu gostava de ter. Retirar as coisas à sua insignificância e invisibilidade e dá~las a ver, partilhar a dignidade das coisas, doravante percebidas.

Custa-me a perceber como se pode não ter empatia, como podemos viver sem nos estarmos a colocar na pele do outro em cada circunstância que nos acena.

No caso deste livro, a perceção, a sensibilidade e a empatia centradas no cão, estendem-se aos que com ele partilham o sofrimento de serem domesticadas à revelia. Ou aquelas pessoas, cujo cão contribui para a felicidade quotidiana, como um ser solitário, como um invisual, as crianças da casa, o dono, como o próprio Konrad Lorenz. O cão evidencia aqui pessoas e situações de várias tipologias e é nesta relação que o poema exprime os seus sentires.



É das palavras que não adestram que gosta mais?

Sou completamente enamorada delas. Mas esta questão dá um grau de liberdade enorme, porque essas palavras existem também, não só em si próprias, como na escrita.

Palavras como paz, liberdade, bondade, cão, são palavras em que o sentido é quase um libelo contra o adestramento.

Mas, na escrita, às vezes não há palavras para o que quero escrever e para aquele momento-ritmo, pelo que nesses casos crio um verbo a partir de um substantivo existente, arredondo uma palavra através do sufixo ou prefixo, ou crio mesmo um neologismo. Nada disto é feito de forma consciente, porque nunca estou, verdadeiramente, em mim quando escrevo, não estou neste espaço em que as minhas mãos se movem, nem no tempo do relógio. O que em mim escreve, e trabalha o esboço pobre do poema, a sua incompletude, é esse cão-escrita do primeiro poema deste livro, o cão que esgravata a terra e fareja até encontrar a palavra livre, o verso, o poema. Esse cão remove as palavras, muda-as de lugar e de sentido, escuta o ritmo que há-de vir pela palavra que não adestra e que não é adestrada pela escrita.

Já afirmou que "procura a surpresa de ler o que acabei de escrever mesmo que não goste do que acabei de escrever. "É um distanciamento de si que busca?

Acho que essa surpresa é uma das alegrias da escrita. Nunca saber exatamente o que vou escrever e o que escrevi. E se não gostar, tenho um cesto de papéis no computador. É verdade que busco um distanciamento de mim, na minha vida, mas quando escrevo esse distanciamento acontece e não tenho sequer voto na matéria. Eu começo a aparecer no momento em que o poema pede para ser trabalhado e, mesmo assim, sou às vezes surpreendida pelas soluções encontradas.

Este foi o livro em que alguns poemas estiveram mais colados a um propósito, pois pretendiam seguir Konrad Lorenz, os seus estudos, as aventuras com os cães, os seus ensinamentos mais concretos. Mas como o Sérgio bem exprimiu numa questão, Lorenz é sempre o ponto de partida e a determinado momento do poema, este encontra o seu caminho, porque tudo o que é importante já está estruturado no meu inconsciente como uma linguagem aberta e recetiva.



Quando se "cresce numa sala de cinema com vista para o mar" está-se sempre mais próximo da criação poética?

Eu cresci num ambiente cultural e humano muito benéfico. Falo mais da minha casa do que da cidade que, nesse tempo, era desinteressante para uma rapariga que cresceu na leitura, no diálogo com as artes, na paixão mais louca pelo cinema, que passou a infância a assistir às conversas sobre a ditadura e a manifestações artísticas que a punham, completamente, em causa.

O meu pai era um homem da laguna. Cresceu no bairro da Beira-Mar, na cidade salgada (título de um livro seu) de Aveiro. O mar era nosso conviva, pois desde os canais ao mar, temos as salinas: todo o nosso horizonte é mar.

O centro da nossa vivência em casa era a sala de cinema que reunia os artistas e opositores ao regime, não só de Aveiro, liderados pelo Mário Sacramento, como do Porto e de Coimbra. A um canto, eu não perdia nada, mas aquela sala era o horizonte dos possíveis e, para mim, já nessa altura, o horizonte é o mar.

"Amor cão e outros poemas que não adestram" é o segundo livro da autora na Assírio & Alvim

O que deve a sua poesia ao mar, cuja companhia sempre afirma procurar?

Deve-lhe tudo. Não imagino sequer poder viver numa cidade sem mar. O mar banhou-me o corpo e o imaginário desde que nasci, agitou os afetos e levou-os muitas vezes à rebentação.

O mar é o meu horizonte. Lembro-me de que quando estava no deserto de Douz, na Tunísia, íamos adentrando a areia e o mar nunca mais aparecia. O meu inconsciente inquietava-se e eu angustiava, até me dar ao deserto e não procurar mais nada.

O mar entra pelos meus poemas inusitadamente, o fluxo da minha escrita é líquido. O que eu sou, sou ao mar, de preferência num dia de sol, em que as cores todas se põem a vibrar. O mar faz parte do que sou, uma parte essencial, a que navega sem destino, sem regras, a que volta sempre para poder partir. Quem tem assim o mar no corpo inscreve um ritmo atlântico no vaivém dos versos e a arquitetura que constrói o poema tem um sabor salino nos lábios.



Não são muitos os poetas portugueses contemporâneos que se encontram publicados nos EUA, como é o seu caso. Como tem sido essa experiência?

A experiência foi muito para lá do que podia imaginar. Já estava publicada em cerca de 60 revistas nos EUA, quando, em 2016, recebi o convite para a publicação do meu livro de poemas "Cattle of the Lord". A minha sorte começa na editora, que tem uma óptima distribuição, o que deu origem um número considerável de críticas. Quando a "The Chicago Review of Books" considerou, logo à saída, o Gado do Senhor como um dos 10 melhores livros do mês, comecei a ter notícias de algumas universidades e revistas dos USA. Quando foi considerado um dos 12 melhores livros de Poesia de 2016, fui convidada para uma uma digressão com leituras e debates em várias universidades de vários Estados, e em outros lugares habituais de leituras, como livrarias. A resposta do público, o facto de muitos leitores já terem o meu livro, a alegria conjunta por eu estar ali e a continuidade dos contactos, fez da minha ida uma vivência extraordinária. Além disso, estive com outros poetas amigos de vários Encontros de Poesia e esses momentos são de pura felicidade.

Não posso deixar de referir as visitas aos Museus e aos bares de jazz, sobretudo em NY, na Greenwich Village, assim como a sorte que me fez encontrar o Bobby McFerrin no mítico Blue Note.



Tem livros de poemas publicados numa dezena de países e poemas em quase todas as línguas e quatro continentes. Em que sentido essa diversidade geográfica tão extensa lhe tem permitido "ir ao encontro de alguém e inventar para esse desconhecido uma linguagem"?

Se não criarmos uma linguagem para cada livro, ficamos presos a uma linguagem pobre que depressa se transforma em fórmula. Não falo do estilo, essa marca indelével que é a invariante substrato da diversidade absoluta e confere uma assinatura a quem escreve. O estilo é apenas a memória do passado que não impede o futuro de todos os possíveis.

A diversidade geográfica é constitutiva da reinvenção da linguagem, pois tem de passar pela tradução.

No Brasil, onde além de um livro de poemas, tenho também um livro de ensaio sobre a Perceção nas artes, acabei por ir várias vezes a S. Paulo e embrenhar-me nas ruas, na cultura, na linguagem da rua, no canto das palavras, quase dança. E quando alguém lia poemas meus pareciam outros, sendo os mesmos.

Tenho, de facto, livros e poemas publicados nos USA, em Itália, Brasil, Suíça, Luxemburgo, Québec, Tunísia, Espanha, Venezuela (obra reunida) e Córsega. Mas também escrevi um livro ficcionado sobre a cultura italiana, publicado pela Associazione Socio-Culturale Italiana del Portogallo Dante Alighieri, no Porto, conjuntamente com a ESAD IDEA, em 2017, intitulado Il mondo in italiano. E fui convidada da Córsega cerca de 20 vezes, chegando a organizar uma antologia dos poetas corsos e a traduzir os poemas para o livro E se puséssemos azulejos em verso?, tendo ganho o Prémio de Tradução Internacional da Coletividade de Córsega, em 2013.

Acho que a aventura das línguas e das culturas se inicia nas viagens que todos os anos fazíamos em família, pela Europa, para vermos museus e cidades. Depois, mudou de forma nos Encontros Internacionais de Poesia, em países de culturas muito díspares. E, quando traduzo, tenho de encontrar um poema equivalente ao original, na minha língua e já aqui vou decididamente ao encontro dos falantes da língua alvo, que é tanto mais apurada, quanto melhor conheço a cultura. Neste processo, preciso de toda a capacidade para criar uma linguagem que seja a linguagem do poema e se desprenda da minha, até onde seja possível.

Quando trabalho com os meus tradutores e intervenho ativamente nas escolhas, também sinto a dimensão inventiva de soluções sintáticas, semânticas e lexicais. E para esse desconhecido, veiculo o encontro através de uma linguagem outra, como se fosse acabada de criar.

Na escrita, parto sempre ao encontro de alguém que está para lá da escrita, mas se cumpre nela. Quando escrevo um livro, escrevo sempre a primeira vez, o primeiro livro, escrevo inventando o caminho da primeira linguagem, que nem eu domino, uma linguagem desconhecida para um ser também desconhecido, esperando depois que consiga tocá-lo, tocar uma só pessoa, um só desconhecido que se torne cúmplice.