Rosa Montero apresenta novo livro no Porto

JN Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo livro da autora espanhola Rosa Montero, "O perigo de estar no meu perfeito juízo" vai ser apresentado neste sábado, às 17 horas, no Auditório Francisco de Assis, do Colégio Luso-Francês, no Porto, no âmbito de mais uma sessão do ciclo Porto de Encontro.

A 94.ª edição do Porto de Encontro vai ser dedicada a Rosa Montero, uma das mais consagradas escritoras espanholas do nosso tempo, que regressa ao ciclo promovido pela Porto Editora sete anos depois da sua anterior passagem.

A autora de "Boa sorte" vai apresentar neste sábado, às 17 horas, o seu mais recente livro, "O perigo de estar no meu perfeito juízo", que apresenta vários pontos de contacto com "A louca da casa", um dos pontos altos da sua obra literária.

PUB

Rosa Montero nasceu em Madrid, em 1951. Como jornalista, colaborou em exclusivo com o jornal "El País", tendo obtido, em 1980, o Prémio Nacional de Jornalismo e, em 2005, o Prémio da Associação da Imprensa de Madrid, por toda a sua vida profissional. Com "A Louca da Casa" recebeu o Prémio Grinzane Cavour de literatura estrangeira e o Prémio Qué Leer para o melhor livro espanhol, distinção que também foi atribuída, em 2006, a "História do Rei Transparente".

"A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te" viria a ganhar o Prémio da Crítica de Madrid 2014. Recebeu, já em 2017, e pelo conjunto da sua obra, o Prémio Nacional das Letras Espanholas, galardão que o júri fundamentou com a «sua longa trajetória no romance, jornalismo e ensaio».

Marcada para o novíssimo Auditório Francisco de Assis, do Colégio Luso-Francês (Rua do Amial, 478, Porto), a sessão conta ainda com as participações especiais da poetisa e investigadora e da cantora lírica Ana Celeste Ferreira, responsável pelas leituras.

A sessão tem entrada livre mas sujeita aos lugares disponíveis.