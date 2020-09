"Royal Green", eis o álbum do baterista dos The National

Tomás Miranda Hoje às 15:43 Facebook

Bryan Devendorf lançou o seu primeiro álbum a solo. O baterista tem ainda agendado para novembro um disco de instrumentais.

Apesar de a banda de indie rock de Ohio estar parada desde o ano passado, o mesmo não se pode dizer da carreira dos elementos dos National. "Royal Green" é o disco de estreia a solo do baterista, oito faixas, três covers de Bob Dylan, Beatles e Fleetwood Mac.

O álbum de folk psicadélico acompanha, segundo Bryan, uma "temática nostálgica". Composto a partir de memórias e experiências, o artista revelou que funciona como introspeção da sua vida.

Originalmente foi gravado enquanto vivia com os seus pais, em Cincinnati, no Ohio. Mas nunca chegou a ser produzido. Agora, vinte anos depois, o baterista reencontrou o antigo CD com os demos e terminou o projeto.

"Royal Green" conta também com a colaboração do guitarrista dos The National, Aaron Dessner (que produziu onze das 16 faixas do último álbum "folklore" de Taylor Swift).

O músico tem mais uma surpresa para os fãs. Bryan confirmou estar a trabalhar num álbum duplo com o seu irmão, o multi-instrumentista Scott Devendorff. O disco será só de instrumentais e está planeado para sair em novembro.

Aaron Dessner está também a desenvolver um novo disco ("Big Red Machine II") em colaboração com o vocalista de Bon Iver, Justin Vernon. Matt Berninger, o líder dos The National, irá lançar o seu primeiro álbum a solo "Serpentine Prison" a 2 de outubro.