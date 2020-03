RTP ainda não decidiu se Elisa Silva vai à Eurovisão

C.F. Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Canção vencedora do Festival da Canção "Medo de sentir", de Elisa Silva, ainda não tem lugar confirmado na Eurovisão 2021.

Elisa Silva ganhou o Festival da Canção 2020 com a canção "Medo de sentir", composta por Marta Carvalho, mas a cantora poderá nunca chegar à Eurovisão, cuja edição 2020, agendada para Roterdão, Holanda, foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Contactada pelo JN, a estação públicoa recordou que a EBU (União Europeia de TV) e do Grupo de Referência do Eurovision Song Contest decidiram que " edição de 2021 não irá receber as canções vencedoras de 2020. Mas sublinhou que "caberá a cada país participante ponderar e decidir como proceder internamente", explicou a RTP.

Mas a decisão ainda não está tomada. " A Direção de Programas irá precisamente ponderar e decidir, estando agora empenhada em prestar o melhor serviço possível aos telespetadores, neste momento tão atípico e excecional", comentou.