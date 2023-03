RTP lança série sobre casos mediáticos da PJ

Alexandre Panda Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A RTP vai transmitir uma série de documentários sobre casos mediáticos que foram investigados pela Polícia Judiciária nos últimos anos. Chamada "PJ7" a série vai para o ar todas as semanas a partir de 16 de março e conta com testemunhos de inspetores aposentados, mas também no ativo

São os chamados "cold cases" - casos antigos e mediáticos - que vão ser retratados na série documental, produzida pela Sky Dreams Entertainment, em parceria com a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC) e colaboração da Direção Nacional da Polícia Judiciária.

A série irá retratar os casos do Rei Ghob, violador de Telheiras, "Remédio Santo", "Operação Levante", "Gang do Vale do Sousa" (que resultou na morte do inspetor João Melo), "Mea Culpa", homicídio do Rio Trancão e a operação que conduziu ao desmantelamento dos grupo de piratas informáticos "Anonymous".

PUB

"Esta é a primeira vez que investigadores da Polícia Judiciária, alguns já retirados, mas outros ainda no ativo, falam perante as câmaras de televisão, sobre casos verdadeiros em que estiveram envolvidos", explica fonte da direção.

A série recorre a depoimentos dos inspetores da PJ, mas também a imagens e documentos de arquivo para dar a conhecer os "passos que foram dados para encontrar os culpados e para a resolução de crimes ocorridos em Portugal nos últimos 20 anos".