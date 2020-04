"Rubem Fonseca era um performer extraordinário"

Sérgio Almeida Hoje às 21:40 Facebook

O jornalista José Carlos de Vasconcelos tornou-se próximo de Rubem Fonseca graças à amizade comum de João Ubaldo Ribeiro. Ao JN, recordou um homem que aliava os dotes de comunicação à vontade de fugir do academismo.

Foi na sua cidade natal que o jornalista e escritor José Carlos de Vasconcelos estreitou os laços de amizade com Rubem Fonseca. Em 2012, o Prémio Camões acedeu em participar no festival literário Correntes D'Escritas, onde foi agraciado com um prémio literário e, mais tarde, com a medalha de mérito cultural, atribuída pelo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, grande admirador da sua obra.

A maior surpresa ainda estava para vir, recorda o diretor do "Jornal de Letras": "Ninguém estava à espera que ele fosse tão comunicativo, pois tinha fama de ser pouco falador. Na verdade, era um performer extraordinário", recorda o jornalista, aludindo a uma sessão em que Fonseca não parou um segundo sequer, brindando a plateia com citações de Camões, piadas e elogios vários à cultura portuguesa.

Embora não tinha privado com o autor de "Feliz Ano Novo" de uma forma tão próxima como privou com Jorge Amado ou Ubaldo Ribeiro, evoca um homem que "nunca quis ser um intelectual académico".

Sobre os seus livros, destaca "a farça da narrativa" e "a capacidade de transportar para a literatura um certo Brasil da violência urbana". Não concorda, todavia, que essa violência toldasse o resto, já que "não excluía um rasto de esperança". "Era um homem de grande arte", sintetizou.