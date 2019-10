Rui David ao vivo na redação do Jornal de Notícias

Hoje às 10:13 Facebook

O músico Rui David estará, esta quarta-feira, a partir das 15.30 horas, em direto a partir da redação do JN para o site e redes sociais do jornal.

Rui David, músico e compositor portuense, apresenta no Jornal de Notícias o seu álbum de estreia "Contraluz". O trabalho foi lançado em setembro e assume-se como alguma coisa que se revela e outra coisa que se esconde. "Um disco entre o intérprete que Rui David sempre foi e o autor que vem sendo", resume o autor em nota.

"Sem medo", um tema da autoria de Jorge Palma que Rui David interpretou no Festival da Canção 2018, levou o portuense ao reconhecimento do grande público. Rui David também se destacou com o tema "Homem Novo" com letra e música de Carlos Tê. Agora segue-se "Sol da Primavera", composto e interpretado em dueto por Manel Cruz. Este é o novo single que fará parte do concerto de apresentação agendado para 12 de Outubro, no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa, e que vai contar com a participação especial de Jorge Palma.



"Contraluz" é uma edição de autor com distribuição da Sony Music e estará disponível a partir de dia 20 em formato CD e nas plataformas digitais.