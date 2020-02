Rui Moreira subscreve declaração de Regina Guimarães

JN/Agências Hoje às 16:29 Facebook

Em menos de 24 horas, quase 800 pessoas subscreveram a "Declaração" posta a circular, no Porto, contra "atos de censura cometidos a pretexto de proteger a reputação e os interesses de indivíduos ou grupos de indivíduos ligados ao poder".

O abaixo-assinado, cuja primeira assinatura pertence à escritora, dramaturga e poeta Regina Guimarães, que recentemente acusou o Teatro Municipal do Porto, de "censura", é também subscrito pelo presidente da Câmara Municipal do Porto.

Ao JN, Rui Moreira diz concordar "inteiramente com os princípios enunciados" no documento. "A liberdade é um direito universal, eimplica deveres que a todos convocam", justificou.

Entre as centenas de assinaturas encontra-se um vasto conjunto de artistas, da atriz São José Lapa à compositora Rita Red Shoes.

A declaração, que é acompanhada por um poema de Sophia de Mello Breyner Andresen, será posteriormente enviada ao presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, ao primeiro-ministro António Costa e à ministra da Cultura Graça Fonseca.

Não à indiferença e ao silêncio

O texto começa por lembrar que a "Declaração dos Direitos do Homem" nasceu, "não da imposição abusiva de deveres aos cidadãos, mas sim do imperativo de dotar os cidadãos de mecanismos universalmente reconhecidos de defesa contra o(s) poder(es) e as formas de opressão".

E declara que não dará cobertura, através do "silêncio" ou da "indiferença", a "atitudes de assédio laboral e/ou chantagem adoptadas a pretexto de impor o silêncio acerca de condições e de processos de trabalho"; a "modos de contratação que incluam exigências de obediência cega e sigilo coagido ao arrepio de direitos inscritos na constituição", a "posturas e procedimentos, explícitos ou ocultos, de controlo autoritário dos criadores e dos processos de criação viabilizados por fundos públicos, que emanem de responsáveis pela política cultural e seu enquadramento" e a "alterações notórias da civilidade no trato e da cordialidade devida aos criadores que desenvolvem trabalho em espaços financiados por fundos públicos, na sequência de eventuais dissidências, ditadas por visões do mundo dissemelhantes, entre os beneficiários de apoio e os agentes do poder cultural".

O texto nada menciona sobre a polémica da folha de sala do espetáculo "Turismo", de Tiago Correia, que não chegou a ser distribuída, devido a uma nota de rodapé de Regina Guimarães, que dizia que o antigo vereador da Cultura Paulo Cunha e Silva "inundou" a cidade "de discursos delirantes acerca da cidade líquida inspirada em Zygmunt Bauman, no intuito de legitimar teoricamente as escolhas políticas na sua área de atuação, positivando, por ignorância ou descarada mentira, uma noção que, para o sociólogo inventor do conceito, consubstancia o horror contemporâneo da perda de laços".