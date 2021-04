Rui Reininho apresenta novo disco no "Warm up" da Feira do Livro

Hoje às 15:37 Facebook

O Porto vai "aquecer" entre 16 de julho e 22 de agosto com o 'Warm up', um ciclo de programação cultural antes da Feira do Livro, onde Rui Reininho apresentará o seu novo disco "20.000 Éguas Submarinas".

"A ideia de realizar o 'Warm up' é ter uma programação de 16 de julho a 22 de agosto, durante seis fins de semana, a anteceder a Feira do Livro do Porto, que este ano vai homenagear o escritor Júlio Dinis, o autor das 'Pupilas do Senhor Reitor'", e que volta a realizar-se num contexto de pandemia, com as respetivas restrições, anunciou esta sexta-feira o coordenador da Feira do Livro do Porto 2021, Nuno Faria, durante a apresentação do "Warm up", em conferência de imprensa, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

No primeiro fim de semana de "Warm up", nos dias 16, 17 e 18 de julho, entre os espaços da Casa do Roseiral, Concha Acústica e do Lago dos Cavalinhos, no Palácio de Cristal, o destaque da organização vai para a apresentação de "20.000 Éguas Submarinas", de Rui Reininho.

A programação do "Warm up", que vai resgatar alguns dos festivais e eventos que se realizam tradicionalmente no Porto, arranca no dia 16 com o projeto musical de 'spoken word' Mao-Mao e que foi idealizado pelo escritor Valério Romão e pelo poeta e músico José Anjos.

No segundo fim de semana, nos dias 23, 24 e 25 de julho, na Concha Acústica e Lago dos Cavalinhos, o destaque vai para o Festival Porta Jazz em versão ao ar livre, com 14 concertos, que incluem apresentações de projetos editados pela Porta-Jazz durante 2020 e 2021.

O terceiro fim de semana de "Warm up", dias 30 e 31 de julho, na Concha Acústica, os finais de tarde podem ser passados ao som do Porto Blues Festival.

Destaque ainda para o dia 31 de julho com a atuação de Budda Power Blues e Maria João, a apresentar o álbum "Blues Experience 2".

No quarto fim de semana, que decorre nos dias 07 e 08 de agosto no Museu da Cidade e Casa Tait, o destaque vai para o Elétrico, em que durante dois dias DJ nacionais e produtores vão celebrar o dia, o sol e o contacto com a natureza. Estão confirmados Rui Vargas, Pedro Tenreiro, Diana Oliveira, Helena Guedes, Serginho, Xinobi e Alex FX.

Músicas do mundo vão invadir a Casa do Roseiral no quinto fim de semana, dias 13 e 14 de agosto e, no último fim de semana de "Warm up", dia 21 e 22 de agosto, está programado um "Piquenique dançante sobre a relva", inspirado do quadro "Le dejeuner sur l'herbe", do pintor impressionista Édouard Manet, para à volta de uma toalha se poder partilhar comida, conversa e música.

A atuação do grupo musical portuense Ban (Ana Deus, João Loureiro e Rui Fernandes) é outro dos destaques da organização para o último fim de semana de "Warm up", cujo objetivo é também ajudar os agentes culturais da cidade, um dos setores que mais sofreram com a pandemia da covid-19, como frisou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

"Estamos convencidos que vai ser um sucesso. Podemos viajar dentro da cidade e tentarmos aquecer a cidade com eventos", declarou Rui Moreira, sublinhando que a Feira do Livro do Porto em 2020 foi um "extraordinário sucesso" e que demonstrou que mesmo em situação de pandemia era possível fazer-se um evento do género.

Após o "Warm up", a cidade do Porto recebe a Feira do Livro do Porto 2021, que vai decorrer nos Jardins do Palácio de Cristal entre 27 de agosto e 12 de setembro, e que vai homenagear o escritor Júlio Dinis, no ano em que se assinalam os 150 anos da sua morte.

Nuno Faria anunciou que a Feira do Livro vai ter este ano duas novas extensões, uma na Quinta da Macieirinha com a reabertura da extensão do Romantismo do Museu da Cidade, e outra na recém-criada Biblioteca Popular de Pedro Ivo, na Praça do Marquês, que evoca a obra do popular escritor portuense que lhe dá o nome.