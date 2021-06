Rui Reininho: "Estou a cantar melhor, mas ninguém se interessa"

Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:27 Facebook

Rui Reininho regressa com um álbum exploratório e uma obsessão pelo mar.

Com o álbum "20.000 éguas submarinas", editado na passada sexta-feira, Rui Reininho regressa às raízes experimentais. Um trabalho que surpreende, concebido em parceria com Paulo Borges, rodeado de músicos de gerações mais recentes e também com Alexandre Soares, ex-companheiro nos GNR. A inspiração vem de vibrações tibetanas e da imaginação de Júlio Verne. Uma conversa em roda livre na biblioteca do Ateneu Comercial do Porto, da qual Reininho é sócio, entre outras razões porque não quer ver o histórico edifício transformado em mais um hotel.

Este disco foi sendo gravado entre 2018 e 2020. Foi registando coisas para ver no que dava?