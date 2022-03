Ruy de Carvalho: bolo, discursos e medalha

Tiago Firmino Hoje às 17:16 Facebook

Em noite de 95.º aniversário, ator recebe condecoração de Marcelo Rebelo de Sousa.

Centenas de pessoas juntaram-se no Teatro Politeama, em Lisboa, para assistir a mais um desempenho em palco de Ruy de Carvalho. Desta vez numa noite especial, devido ao seu 95.º aniversário.

Na noite da passada terça-feira, no final da peça "A ratoeira", Ruy de Carvalho recebeu das mãos de Marcelo Rebelo de Sousa a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant"Iago da Espada ao som de uma ovação por parte do público.

Terminada a função, o Presidente da República e Carlos Moedas subiram ao palco para cantar os parabéns ao ator, em conjunto com o restante elenco e o público. A que se juntou um bolo preparado pela produtora.

Carlos Moedas, presidente da Camara Municipal de Lisboa, salientou a importância do ator nas artes portuguesas: "Ruy mudou o nosso mundo, mudou a minha geração, mudou uma geração de atores e mudou a nossa cidade. Obrigado pelos lisboetas, do fundo do coração".

De seguida, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou o momento para entregar a condecoração ao ator. "Há cinco anos eu condecorei-o com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito porque continuava a fazer os portugueses muito felizes com 90 anos", lembrou. "Agora que faz 95 anos eu vou condecorá-lo com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant"Iago da Espada como o fiz à nossa querida Eunice Muñoz o ano passado. É o máximo que se pode dar no domínio da Cultura, porque o Ruy merece. [......] Ele nunca morrerá. Estará sempre ao pé de nós", disse, colocando a Grã-Cruz no pescoço do artista.

"Muito honrado"

Rendido ao carinho e sem aguentar a emoção, Ruy de Carvalho acabou por ser abraçado pelo filho, João, a filha, Paula, e a bisneta, Rita, que assistiu pela primeira vez a uma peça do bisavô.

"Queria agradecer a vossa amizade", agradeceu no final ao público, elogiando os colegas de elenco: "São colegas maravilhosos com muito talento. Sinto-me muito honrado por trabalhar com eles", disse à despedida, antes de o pano descer uma vez mais.

Ruy de Carvalho e a produtora Yellow Star Company prosseguiram as celebrações com a inauguração de uma exposição com acessórios de outros projetos e imagens do ator no Salão Nobre do Teatro Politeama.

"A ratoeira" tem encenação de Paulo Sousa Costa e baseia-se numa obra de Agatha Christie.