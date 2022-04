Ruy de Carvalho lamenta não se ter despedido da "irmã" Eunice Muñoz

Sara Oliveira Hoje às 19:09 Facebook

"Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir", lamentou Ruy de Carvalho, horas após saber da morte de Eunice Muñoz, através das redes sociais.

Com um excerto do videoclipe do single de Rogério Charraz "Quando formos velhinhos", gravado em 2020, recordou ainda "a última vez" que dançaram juntos. "Tu serás eterna", rematou o veterano ator, por escrito, pois a filha Paula Carvalho fez saber que "desta vez foi muito forte" e ele "não consegue falar".

No último ano, foram muitos os colegas de profissão que Ruy de Carvalho, de 95 anos, viu partir, mas a perda de Eunice Muñoz é a maior. Acontece quase um mês depois de ele próprio ter celebrado mais um aniversário. Nesse dia, confessou ao JN que o segredo da longevidade está em "não pensar na morte". "A vida é para ser vivida, só morremos na altura que tiver de ser. Quando vier a morte, vem. Nós partimos e descansamos", afirmou.