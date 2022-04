Ruy de Carvalho recorda "a última vez" que dançou com Eunice Muñoz

Aos 95 anos, o veterano ator chora a morte de Eunice Muñoz, com quem partilhou muitos palcos e projetos vários na representação, além de uma forte amizade. "Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir", lamenta Ruy de Carvalho.

Foi com um excerto do videoclipe do single de Rogério Charraz, "Quando formos velhinhos", gravado em 2020, que Ruy de Carvalho reagiu publicamente à notícia da morte da companheira de uma bicanca representação: Eunice Muñoz. "Esta foi a última vez que dançámos juntos... Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir. Tu serás eterna", legendou o veterano ator, de 95 anos.

Juntos, Eunice Muñoz e Ruy Carvalho partilharam muitos guiões, no teatro e em televisão, unindo-os uma cumplicidade que se estendia à vida pessoal. Amigos quando as luzes se apagavam, colecionaram memórias, algumas delas focadas no documentário "Viagem ao Princípio", que protagonizaram.

O projeto da autoria de Luís Filipe Borges, Luís Hipólito e Ricardo Clara Couto, a ser transmitido em breve na RTP1. Parte da contracena entre os dois atores, "literal e metaforicamente", que Borges, no início deste ano, descreveu como "uma jornada de duas lendas que têm consigo na bagagem a consciência coletiva de um povo inteiro".