Ruy de Carvalho: "Só morro quando Aquele lá de cima quiser"

Ator celebra esta quarta-feira o 96.º aniversário no espetáculo "A ratoeira", no Coliseu do Porto. Corre a estrada com a peça biográfica "Ruy, a história devida". Diz que trabalhar é o que lhe dá vida.

Ruy de Carvalho, o ator no ativo mais velho do Mundo, faz hoje 96 anos. Às 21 horas, no Coliseu do Porto, celebra o aniversário no palco com a peça "A ratoeira", o que, para ele, "é sempre agradável".

"No Porto, já fiz anos várias vezes a trabalhar no palco. Fiz parte do Teatro Experimental do Porto, em 1961 e 1962", recorda.