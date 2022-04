S. Pedro atua ao vivo na redação do JN

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

S. Pedro é um dos nomes que vai subir ao palco principal no primeiro dia do JN North Festival. Esta quarta-feira está na redação do JN, para um showcase que vai ser transmitido em direto no Facebook e no site.

Pedro Pode já foi MC de hip-hop e até baterista de uma banda de metal, mas trocou o rap pelo canto e a bateria pela guitarra, e começou a compor canções. Ganhou notoriedade enquanto líder dos doismileoito, e reinventou-se como S. Pedro.

Em 2017, nasceu o disco "O Fim", um trabalho feito de canções simples, histórias quotidianas e letras que nos fazem sorrir e pensar.

Em 2018 regressou com um novo single, "Apanhar Sol". Pop alegre que fez que, de um dia para o outro, o país inteiro acordasse a cantar «Estás preso a um cabo USB / Tens dedos só para comunicar / Conversas só a escrever / Viajas sem sair do lugar».

O regresso fez-se com a edição do novo disco em setembro de 2019. Neste trabalho, canta pequenas histórias, invariavelmente atravessadas por uma ponta de ironia e humor. "Passarinhos" é o single de apresentação.