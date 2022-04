S. Pedro trouxe muito amarelo e "Passarinhos" à redação do JN

Margarida Cerqueira Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantor abrirá o palco principal do JN North Festival a 26 de maio.

Com a cor amarela em destaque, Pedro Pode, de nome artístico S. Pedro, apresentou esta quarta-feira um showcase na redação do JN, acompanhado por Sérgio de Bastos no piano e Bruno Almeida (aliás Testo) e Tó Barbot nas guitarras. O cantor marcará presença no palco principal do JN North Festival, dia 26 de maio, e garante que as expectativas são "altíssimas" porque "vamos abrir um festival grande".

"Passarinhos", contemplado no álbum "Mais um", lançado em 2019, foi o primeiro de quatro temas que interpretou durante a tarde desta quarta-feira. Para o festival, que terá lugar na Alfândega do Porto, o artista revela que preparou várias surpresas. Uma delas é a apresentação de pelo menos três canções novas: "O futuro", "Campanhã" e "Sem ninguém".

Quanto ao convite para integrar o cartaz, Pedro admite que "foi uma surpresa total, até porque o cartaz estava prestes a ser fechado".

S. Pedro iniciou o percurso musical na década de 1990, mergulhado em sonoridades urbanas de inspiração americana. "Em 1997 tinha uma banda de rap", disse ao JN. Mudam-se os tempos, mudam-se as estéticas. Depois do rap, e ainda com uma passagem pelo metal, além de ter integrado os doismileoito (onde já se tinha cruzado com Bruno Testo), agora circula por ambientes mais pop. Nunca mais parou.