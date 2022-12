Sabe o seu grau de cinefilia? Teste no Porto

Batalha Centro de Cinema realiza um "Quiz" todas as últimas terças-feiras de cada mês. Estreia da iniciativa foi muito concorrida.

"Muitos de vocês estão na dúvida, esta é mesmo a primeira noite de Quiz de Cinema no Batalha", anuncia ao microfone Guilherme Cobretti, mestre de cerimónias. Ainda não são 22 horas e já a Cafetaria Bar do Batalha Centro de Cinema, aberto há quinze dias, tem as mesas repletas de cinéfilos, outros nem tanto, para testar os seus conhecimentos. Quase todos bebem Aperol Spritz, como se existisse uma mancha espetral de Giuseppe Tornatore e o seu "Cinema Paraíso" sobre a sala. Também aqui se celebra o amor pela sétima arte.

A procura começa a ser tanta que os assistentes decidem intervir, instalando na sala uns puffs negros gigantes, para acomodar as novas equipas que continuam a chegar. Há quem venha sozinho, mas rapidamente seja integrado numa equipe- cada uma pode ter até cinco elementos. É o caso de Isabel Silva que decidiu vir sozinha, "vivo aqui perto, tinha muita curiosidade e vim mesmo assim". No fim da noite já tem novos companheiros, também eles desemparelhados que por um efeito de serendipidade ali se juntaram. Concorrem para ganhar dois bilhetes cada um, para sessões no Batalha.

Primeiro "Quiz de cinema" do Batalha Foto: Igor Martins/Global Imagens

Munidos de canetas e questionários e desprovidos de telemóveis -o jogo é sério- decidem os nomes das equipas "Dirty Dancing", "Kubrik", "As Marias", em regra com caráter cinematográfico.

Aprimorar o nível

Luís, conhecido como Jay Toso, o outro mestre de cerimónias conta: "Nós organizámos quiz`s em vários sítios do Porto e foi uma boa surpresa porque a adesão é sempre incerta". Para a curadoria diz ter "em conta as demografias e também a programação do Batalha". Nesta primeira noite estão a medir o pulso aos concorrentes, para aprimorar o nível das questões feitas.

Há quem afiance: "Se isto fosse de Geografia eu sabia tudo", e ria descontroladamente. Outros, de olhos como águias no ecrã das questões limitam-se a dar a resposta, quase em surdina, evitando o triunfo alheio e a repetir implacavelmente :"Próxima". Estes são a concorrência a temer, não estão aqui para desfrutar, eles estão para ganhar.

A temática é muito diversa: "Gremlins", Steven Soderberg, "Amigos de Gaspar", Asghar Farhadi, John Ford, Catarina Vasconcelos. Não se trata só de história, mas também de capacidade relacional, imagens, audios, anos. Um verdadeiro desafio.

Primeiro "Quiz de cinema" do Batalha Foto: Igor Martins/Global Imagens

Na estreia participaram 22 equipas. Já depois da meia-noite, os organizadores, como professores implacáveis em época de avaliações, pontuaram as equipas. De microfone na mão anunciam os resultados, há quem consiga apenas acertar em duas respostas, essa equipa não reclamou a pertença das respostas. Os vencedores conseguiram acertar em 45 das 50 questões. Aplausos, braços no ar, V de vitória e o mesmo ar de ave de rapina, para pôr os outros em sentido. Assegura uma das vencedoras que foram "levados ao colo" por um elemento que trabalhava com cinema. No dia 31 de janeiro pode testar-se gratuitamente.