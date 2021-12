"Sacudi o pó dos pés" na Biblioteca Municipal do Porto

JN Hoje às 13:36 Facebook

"Sacudi o pó dos pés" é a mais recente obra do poeta Manuel Paulo. A sessão de apresentação está marcada para este sábado, a partir das 15.45 horas, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, junto ao Jardim de S. Lázaro.

Poesia, música e companhia é o mote para a sessão, que inclui uma conversa entre Manuel Paulo e o poeta brasileiro Edvaldo Rosa, autor do prefácio, declamação de poemas e momentos musicais, com Dora DaCosta na voz e Francisco Seabra ao piano.

Face às regras sanitárias em vigor, é obrigatório o uso de máscara e respeitar o distanciamento. O número de cadeiras será limitado a 30, sendo aconselhável confirmar a presença no evento, que terminará por volta das 17.30 horas, até esta quinta-feira.

O lançamento de "Sacudi o pó dos pés" está integrado no projeto Poemus da Biblioteca Pública Municipal do Porto. Um projeto em que interagem múltiplas formas de arte. A entrada para a sessão será feita pela Rua do Morgado de Mateus.

Com o escreve o próprio Manuel Paulo, na pequena introdução para este convívio artístico, "a idade de um livro não se mede pela data de edição. Tão pouco pela da sua impressão gráfica. O que conta é o sebo dos dedos e os rabiscos que lhe deixamos. A sua História, pelos sonhos, crenças e pertenças a que nos arrastam."