Sala cheia e um pedido de casamento na estreia musical de César Mourão

António Zambujo e Juliana Anjo ajudaram o apresentador no primeiro acolhimento desta nova fase em Lisboa. Depois do concerto deste sábado no Campo Pequeno, espetáculo chega ao Porto a 28.

Amigos a cantar num banco de elétrico, trovoadas, histórias de vida, do quotidiano e do rocambolesco, até um pedido de casamento: de tudo um pouco teve a estreia de César Mourão em palco, desta feita como artista com disco editado e uma série de canções para apresentar. Este sábado, Lisboa acolheu a forma completa da outra paixão do ator, num concerto que segue agora para o Porto, onde chega à Super Bock Arena no dia 28.

Ao JN esta semana, Mourão explicava como, muito mais do que ator ou humorista, se sentia como um artista, preferindo não se fechar em nenhuma gaveta na forma como que ia escolhendo se expressar. Na noite em que abriu ao mundo mais uma gaveta, a da música, percebeu-se ou confirmou-se que acima de tudo ele é um exímio comunicador e contador de histórias - quer o faça em programas de televisão e espetáculos de humor, ou em discos e espetáculos de música. É de histórias também que são feitas as suas primeiras canções, muitas aliás assumidamente descobertas e inspiradas pelas suas viagens ao país no âmbito do programa "Terra Nossa".

Quem segue o apresentador e o programa sabe ou imagina que ele seja mesmo aquela pessoa, que fala com toda a gente e se interessa genuinamente por cada história pessoal, com tudo o que de peculiar, estranho ou até comovente essa história possa ter. E são elas que estão agora em muitos dos seus temas, são pequenos contos: seja o da loja onde onde mais ninguém cabe a não ser a dona, que conheceu numa das "terras nossas" que visitou; à do cão que tem medo da Rita - e eis que Rita até estava no concerto - que conheceu noutra terra; passando pelo casal casado há 75 anos, em que o marido fez uma sapataria por tanto admirar os pés da mulher.

Este sábado, no Sagres Campo Pequeno, o espetáculo de canções e histórias começou logo com uma clara preocupação por criar ambiente, num palco imitar um elétrico, vários músicos em palco incluindo secção de sopros e os temas "Recados" e "Cavalinho". Pouco após o início, o artista agradeceu as primeiras palmas, chamando os muitos presentes de "muito simpáticos, e nem é pelas palmas, é por virem a uma coisa que não fazem ideia", explicou. "O disco tem 20 minutos cá fora e vocês vieram, é uma coisa incrível", disse ainda.

Ao longo de todo o espetáculo, César foi sempre assim, falando entre temas, juntando outras histórias às histórias das canções; e assim apresentou "Odete", sobre uma vizinha que tinha quando era miúdo, que rebentava todas as bolas de futebol que iam para ao seu quintal. "Passados 30 anos matei-a a numa canção" brinca, mas a letra e o vídeo, com participação de Gisela João, são literalmente um velório a "Odete", perante um cantor transformado em gangster em honra das famigeradas bolas de futebol.

É também muito esse o género de todo o concerto, com um toque de cabaret e sobretudo muito cinematográfico: no encenamento, nas imagens que completam os contos de cada música, até nos arranjos musicais. Depois de "Alice", de Miguel Araújo e do filme "Canção de Lisboa", a história seguinte é mais próxima e pessoal: a dos avôs de César e de como a sua avó continuara durante anos, depois do marido morrer, a fazer as coisas exatamente como ele gostaria. Com fotos dos avós e do cantor em bebé por fundo, "Balada dos Meus Avós" é cantado com ajuda preciosa da jovem madeirense Juliana Anjos.

Depois do divertido single "Talvez não seja Nada" - com direito a uma trovoada de lançamento - entra o convidado especial António Zambujo, ou o "eu sei que vieram cá por causa deste momento", e ainda o "tudo começou quando o 'zambas' me ligou a perguntar se podia vir", brincou Mourão.

O tema é desta feita o da tal loja em Ponte da Barca onde nada cabe a não ser a dona, e com imagens de ambas (loja e senhora), os dois amigos, Mourão e Zambujo, cantam "Pequena Loja da Maria" e depois, só os dois com Diogo Duque no trompete, "Não deixe o samba morrer". A sequência seria um dos melhores momentos da noite, pelo despique dos amigos e até a desenvoltura da voz de Mourão - mais do que à altura do desafio -, cruzando-se na perfeição com a do amigo 'zambas'.

Porque a canção seguinte falava de amor, o momento foi para dar espaço a um jovem que quis ir ao palco pedir a namorada em casamento, e o tema "1947" segue-se dedicado ao tal casal de Lamego, que já fez 75 anos de casados, em mais um cru e bonito momento ao piano. "Só a Rita", sobre o cão com medo da Rita que até estava na sala, e "Savoir Faire", em que a letra consegue pôr o Campo Pequeno (a pedido de Mourão), "todo a dizer cú", terminam o espetáculo antes do encore, que trouxe "Rosebud" e "Não queiras saber de Mim" de Rui Veloso. Tema desta feita dedicado às vezes em que os artistas ou humoristas não estão "tão bem humorados assim" e tentam manter a fachadas para quem os cumprimenta e admira.

Aqui, como aliás no resto do concerto, César parecia sobretudo estar a divertir-se, em pleno, a tocar e cantar temas seus, e de outros músicos que sempre admirou. Do princípio ao fim, ficou também claro que preparou com minúcia um espetáculo para que ele fosse a todos os níveis completo, sem pesar sequer o limite do número canções de apenas um álbum, ainda para mais editado ou "cá fora há 20 minutos". O objetivo foi conseguido.