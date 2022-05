Salão Ático do Coliseu Porto Ageas ganha programação regular ao domingo

JN/Lusa Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Espaço vai passar a ter programação regular nas tardes de domingo, abrindo o ciclo da nova vida no dia 5 de junho.

"O Novo Ático abre as suas portas à cidade no próximo dia 5 de junho com programação aos domingos, essencialmente ao final da tarde, num dia da semana e um horário onde, normalmente, não existe grande atividade cultural no Porto e que conecta com os horários em que, normalmente, funcionava o Salão Ático, no seu conceito original", pode ler-se no comunicado divulgado pelo projeto, que resulta de uma parceria entre a JB Comunicação e a Produtores Associados.

No dia 5 de junho, o Salão Ático vai receber TT Syndicate e do DJ Xico Ferrão, numa festa de inauguração de acesso gratuito, limitado à lotação.

A programação até dezembro já está delineada e vai contar com nomes como Mão Morta em versão redux (12 de junho), Três Tristes Tigres (26 de junho), A Garota Não (31 de julho), 5.ª Punkada (4 de setembro), Blind Zero (9 de outubro) e Club Makumba (6 de novembro), entre outros.