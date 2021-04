Salas de cinema antecipam estreias

João Antunes Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de três meses depois do segundo encerramento, os cinemas reabrem hoje em Portugal, antecipando para segunda-feira as estreias que tradicionalmente acontecem à quinta.

Os exibidores são obrigados a cumprir um extenso conjunto de condições sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras, a higienização das mãos e a venda de bilhetes em filas e lugares alternados. Os horários de exibição continuam limitados pelo recolher obrigatório. Assim, durante a semana, a última sessão começará sempre às 20 horas e, ao fim de semana, quase todos os cinemas vão propor sessões matinais. Todas as horas são válidas.

O programa proposto a partir de hoje [Ler ficha], cheio de estreias, é demasiado aliciante para que não tenha uma forte resposta do público. Há "Nomadland - Sobreviver na América", o mais forte candidato aos Óscares deste ano; "Undine", vencedor em Berlim, para um público mais cinéfilo; "Mortal Kombat", para os adeptos da ação; e "Raya e o Último Dragão", animação para os mais novos. Mas há também várias mostras de realizadores, formato que tem levado muita gente nova às salas de cinema. O destaque vai para os ciclos interrompidos com o fecho das salas, dedicados a Hong Sangsoo e a Wong Kar-wai, e para o arranque do ciclo dedicado a Joseph Losey.

As grandes superfícies, muitas das quais com mais de 20 salas, vão ainda repor alguns dos filmes que tinham acabado de chegar às salas quando estas encerraram. As próximas grandes estreias serão doseadas.

Não havendo estreias esta quinta-feira, as novidades regressam às salas a partir de dia 29, com filmes como "Mais Uma Rodada" ou "Uma Miúda com Potencial". Em maio, estreiam os muito esperados "O Pai", "Godzilla vs. Kong", "Minari" ou "Estados Unidos vs. Billie Holiday".

Em Lisboa, o cinema regressa logo às 9h30 da manhã, com a antestreia gratuita do documentário sobre a primeira realizadora da história do cinema: "Be Natural - A História Nunca Contada de Alice Guy-Blaché". No Porto, o Cinema Trindade propõe o Expectativa 21, programa que antecipa a estreia de vários filmes.

Para ver a partir de hoje

PUB

Nomadland

Filme de Chloé Zhao, Leão de Ouro e candidato a seis Óscares. Retrato de uma nómada a percorrer o Oeste americano na sua caravana.

Undine

Christian Petzold transpõe a figura mitológica da ninfa aquática para os nossos dias a partir de uma mulher abandonada pelo marido.

Raya e o último dragão

A mais recente animação da Disney conta a história de uma jovem guerreira que procura salvar o mundo.

Mortal Kombat

Começou por ser um popular jogo de vídeo. Em 1995 foi adaptado ao cinema, e em 2021 surge nova versão.

Music

A cantora Sia estreia-se no cinema com uma história sobre o autismo.