Salas de cinema em Portugal receberam 668 mil espectadores em março

As salas de cinema portuguesas receberam 668 809 espectadores em março, o que equivaleu a uma receita de 3,9 milhões de euros, revelou esta sexta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Assim, no acumulado do ano, mais de 1,5 milhões de pessoas foram ao cinema no primeiro trimestre de 2022, o que não é passível de ser comparado com 2021 ou mesmo 2020 devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Por comparação ao mês anterior, março assistiu a um aumento de quase um milhão de euros em receitas e 150 mil espectadores.

O filme mais visto entre janeiro e março deste ano, em Portugal, é "Uncharted", de Ruben Fleischer, que já contou com 287 mil espectadores, seguindo-se "Batman", de Matt Reeves, com 231 mil, e "Homen-Aranha: Sem Volta a Casa", de Jon Watts, com 216 mil pessoas.

Em termos nacionais, o filme português mais visto em 2022 é "O Homem que Matou D. Quixote", de Terry Gilliam (coprodução com França, Espanha, Bélgica e Reino Unido), que foi visto por 6.876 pessoas.

De acordo com os dados de março do ICA, Portugal contou com 518 ecrãs de cinema, mais 24 do que no mês anterior, sendo a NOS a maior exibidora do país, com 208 do total.

Os aumentos no número de ecrãs ocorreram em praticamente todo o país: nos distritos de Aveiro (de 11 para 12 ecrãs), Beja (de três para cinco), Braga (de 39 para 40), Évora (de oito para dez), Guarda (de sete para oito), Leiria (de 21 para 23), Lisboa (de 135 para 139), Portalegre (de dois para quatro), Porto (de 87 para 89), Santarém (de 13 para 14), Setúbal (de 42 para 43), Vila Real (de nove para dez), e nas regiões autónomas da Madeira (de 13 para 14) e Açores (de cinco para oito).