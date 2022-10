"Salazar fez pressão para que Aquilino Ribeiro não ganhasse o Nobel"

Sérgio Almeida Hoje às 09:49 Facebook

Manuel de Lima Bastos tinha apenas oito anos quando um episódio à partida insignificante acabou por moldar a sua vida. Leitor constante dos livros de Aquilino Ribeiro, o pai procurou transmitir esse gosto ao filho, oferecendo-lhe um exemplar de "Cinco réis de gente".

Nem nas suas efabulações mais otimistas o progenitor imaginaria que esse seria apenas o início de uma longa relação de afeto com a obra aquiliniana que hoje, 74 anos depois, ainda se mantém com o viço de sempre. "Desde então, leio, releio e tresleio Aquilino. Não há um dia em que não leia, pelo menos, umas três ou quatro páginas", afirma o advogado, que elege o romance "A casa grande de Romarigães" "o cume do português literário".

Desde que o romance foi publicado Lima Bastos cumpre com gosto um ritual todos os anos: reler o livro, detendo-se não tanto na trama ou nos incidentes factuais, mas na construção literária. A cada releitura - e já lá vão mais de 60 -, frisa que encontra sempre nova matéria de encanto. E nem sequer apenas nesta narrativa mais célebre.