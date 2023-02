Salette Tavares: crítica de arte no feminino

Helena Mendes Pereira Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Casa das Histórias Paula Rego leva-nos até à década de 1970 e à produção e encontro da artista com a escritora e crítica Salette Tavares.

Salette Tavares é exemplo raro de uma mulher, durante o Estado Novo e nos anos que construção democrática com o conservadorismo nacional ainda muito presente, que deixou a sua marca, não apenas como escritora, mas no campo muito concreto da crítica de arte.

Em 1974, viria mesmo a tornar-se presidente da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA). Nasceu em 1922 em Lourenço Marques, Moçambique e com apenas 11 anos muda-se para Sintra, onde ficaria até à sua morte, em 1994. Licenciou-se, em 1948, em Ciências Histórico-Filosóficas na Universidade de Lisboa.

PUB

Aproxima-se da poesia experimental e da estética concretista. Tem a possibilidade de viajar em busca de referenciais para lá dos disponíveis no Portugal salazarento. A partir de 1965, começa a lecionar Estética na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Em 1971 publica "Lex icon", cuja capa reproduz um guache de Paula Rego que ilustra um dos poemas do livro, concretamente, "O Louceiro". No desenho original, enviado por Paula Rego (1935-2022) à amiga que conhecera por volta de 1964, pode ler-se: "Querida Salette, aqui vai um armário cheio de coisas, com muitos parabéns da Paula."

Este original pode ser visto, até 21 de maio de 2023, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, no âmbito da exposição "Paula Rego e Salette Tavares: cartografias da criatividade feminina nos anos 70." Simultaneamente, este equipamento cultural monográfico apresenta também a exposição "Histórias de todos os dias. Paula Rego, anos 70".

Foquemo-nos, contudo, na exposição que explora a relação, de amizade e profissional, entre Paula Rego e Salette Tavares e que começa por evidenciar a forma distinta como cada uma experienciou o contexto português da década de 1970 e, em particular, o pós Revolução de 25 de Abril de 1974. Salette Tavares, exemplo ímpar e quase inédito de afirmação de uma figura feminina na crítica da arte, vive com entusiasmo os anos que se seguem à revolução, defendendo o papel da arte e da cultura na transformação social e política em curso e promovendo, através das instituições com as quais colaborava, o abandono da ideologia colonial e conservadora que caracterizava o Estado Novo.

Por seu turno, Paula Rego experienciou com pessimismo o período que sucede ao fim da ditadura, considerando que o mesmo coincide com um conjunto de tragédias pessoais e familiares que ditam o seu abandono do país. Não obstante, as duas mulheres mantiveram contacto expandido e Salette Tavares esteve entre as que primeiro apreciou a dimensão ativista da obra de Paula Rego, nomeadamente das obras que marcam o final da década de 1960 e toda a década de 1970.

A vigência destas duas exposições na Casa das Histórias não é, por isso, uma coincidência: são dois pontos de vista de um capítulo da obra de Paula Rego, vistos também por outro olhar e, sobretudo, um olhar feminino, sensível e vanguardista como era o de Salette Tavares. A Casa das Histórias reafirma, assim, não apenas o seu importante papel na divulgação da obra de Paula Rego, mas a excelência das suas exposições na produção de pensamento sobre os tempos de vida de uma artista, e dos seus pares, que é vital para a História da Arte internacional.

"Paula Rego e Salette Tavares: cartografias da criatividade feminina nos anos 70"

"Histórias de todos os dias. Paula Rego, anos 70"

Casa das Histórias Paula Rego

Cascais

Até 21 de maio