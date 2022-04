"Salgueiro Maia foi o último que devia ser crucificado"

João Antunes Hoje às 14:57 Facebook

Sérgio Graciano explica ao JN o processo do filme

Sérgio Graciano, realizador de "Salgueiro Maia - O Implicado", explicou ao JN como nasceu o filme. "Convidaram-me e não se diz que não a uma história do Salgueiro Maia." Ficou logo claro que seria Tomás Alves a fazer o papel. "Foi a primeira escolha", confirma Sérgio Graciano. "É parecido com Salgueiro Maia, e é um ator incrível. Não por esta ordem, é um ator incrível e só depois é parecido com Salgueiro Mais. Acho que acertámos."

Um dos passos seguintes foi o contacto com Natércia Maia, a viúva. "Houve um apoio imenso da Natércia", diz o realizador. "Não tem preço, ouvi-la falar do marido. Como a história do filme vai além do 25 de Abril, interessava-nos muito ouvi-la falar sobre o marido e menos sobre o herói. Contou histórias incríveis, da partilha entre ambos. Foi muito bonita, a descoberta."