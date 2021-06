Catarina Ferreira Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A aparição do pequeno Noah, de dois anos, desaparecido durante 30 horas, foi a notícia que todos desejávamos. Todos precisávamos de alguém que nos devolvesse a esperança, a capacidade de saltos de fé.

Salto da fé é uma expressão usada na filosofia de Sören Kierkegaard que explica a passagem do estado ético para o estado religioso, um verdadeiro "salto no escuro", pois não apresenta nenhuma garantia racional, mas que por isso mesmo é a sua salvação.

O seu livro "O desespero humano" é uma das leituras ideais para o tempo em que vivemos.

Mas o dia de hoje é o de outro filósofo, Jürgen Habermas, que cumpre 92 anos e participa da tradição da teoria crítica e do pragmatismo.

Aqui pode ver a sua entrevista quando fez 80 anos:

Num fim de semana que se advinha chuvoso, nada como filmes e música para curar a letargia. Hoje, outra das aniversariantes é Maria Bethânia, chegando aos 75 anos.

PUB

Aqui, pode ouvi-la a interpretar o tema do irmão Caetano Veloso, "Chuva, suor e cerveja":

No cinema aproveitámos o aniversário de Isabella Rossellini. No dia dos seus 69 anos sugerimos o filme "Veludo azul", com direção de David Lynch. A filha da atriz Ingrid Bergman e do cineasta Roberto Rossellini é das mais bem-sucedidas do cinema internacional.

Ainda sobre o salto de fé que aqui nos trouxe, fica a fábula "Rato do campo, rato da cidade" para os mais novos: