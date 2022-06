Salvador Sobral atua na Feira do Livro de Barcelos

Salvador Sobral vai dar um espetáculo na Feira do Livro de Barcelos, que se realiza de 1 a 10 de julho e que junta 21 stands, representando 70 editoras. O vencedor do Festival Eurovisão da Canção em 2017 sobe ao palco no dia 3 de julho, em quarteto, juntando a música à literatura.

O certame decorre na Avenida da Liberdade, mas as atividades estendem-se ao largo da Porta Nova e ao largo Dr. José Novais.

Da vasta programação cultural preparada para este evento, destaca-se a apresentação de novas obras literárias, como por exemplo o livro "D. António Barroso, um Bispo Providencial", de Amadeu Gomes de Araújo ou "Se me Amas Não te Demores", de Raul Minh'alma.

A Feira do Livro de Barcelos vai contar com as presenças de José Eduardo Agualusa, em tertúlia moderada por Tito Couto, Ana Margarida Carvalho e Cristina Carvalho, à conversa com José Fanha, António Bagão Felix, João Pinto Coelho, José Carlos Barros (Prémios LeYa 2017 e 2021) e Ondjaki.