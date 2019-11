Sam já não é um miúdo e agora enche Coliseus sozinho

Tiago Rodrigues Hoje às 13:25 Facebook

Twitter

Partilhar

É preciso recuar até 1999 para encontrar a fundação de Sam The Kid enquanto artista a solo, quando lançou o álbum "Entre(tanto)".

Hoje, 20 anos e mais alguns discos depois, o "rapper "de Chelas volta a subir a palco em nome próprio. Às 21 horas, as portas do Coliseu do Porto vão abrir para uma enchente de fãs, a espelhar o que aconteceu em outubro no concerto gémeo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Aos 40 anos, Samuel Mira deixa de ser "o miúdo" para receber uma plateia como gente grande.

A ideia de atuar nos Coliseus surgiu como uma "epifania", quando o artista ia no carro a ouvir a última música que lançou, "Sendo assim", do álbum "Mechelas", de 2018. "Comecei a imaginar que gostaria de a tocar com uma orquestra. Isso foi o ponto de partida", revelou Samuel ao JN.