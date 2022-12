Sam Smith é a nova confirmação do NOS Alive

JN Hoje às 10:23 Facebook

Sam Smith atua no Passeio Marítimo de Algés em julho. Os bilhetes para o festival já estão à venda.

O festival NOS Alive anunciou, esta sexta-feira, mais um artista para a edição de 2023. O britânico Sam Smith vai atuar a 8 de julho no palco NOS para apresentar o álbum "Gloria", que será lançado no próximo mês de janeiro.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, entre 6 e 8 de julho do próximo ano. The Black Keys, Angel Olsen, Idles, Lizzo, Tash Sultana, Men I Trust e Sylvan Esso também já estão confirmados no cartaz.