San Sperate, uma vila que é um museu a céu aberto

A vila do sul da Sardenha, Itália, possui a maior concentração de pintura mural do mundo.

Pinuccio Sciola nasceu em San Sperate, uma pequena vila no sul da Sardenha (Itália) em 1942. Faleceu em 2016. Ao longo da sua infância e juventude, assistirá ao processo de desindustrialização e desertificação da ilha, como consequência da deslocação da exploração de minérios, no pós-II Guerra Mundial, para outros pontos do globo com mão de obra mais competitiva.

A Sardenha, como muitos outros lugares do sul de Itália, perde postos de trabalho e assiste a processos de emigração em massa. Em todo este contexto, erguiam-se no mundo dois blocos que, com a construção do muro de Berlim a partir de 1961, dividem perspetivas, crescendo, entre os artistas e intelectuais europeus, a fação de apoio ao marxismo-leninismo, anticapitalista, a mesma geração que protagonizará as lutas por direitos, liberdades e garantias que caracteriza toda a década de 1960 e a seguinte e que tem o seu apogeu simbólico no maio de 1968, em França.

Pinuccio faz parte desta fação e deste grupo de jovens idealistas e, durante a década de 1960, visita o México e conhece o muralista David Alfaro Siqueiros (México, 1896-1974), um dos protagonistas do muralismo mexicano, juntamente ao Diego de Rivera (México, 1886-1957) e Orozco (México, 1883-1949).

As grandes temáticas da obra destes autores são a revolução mexicana e o povo mexicano, representado como protagonista da luta por uma sociedade melhor. Trata-se de pintura de intervenção política, de crítica da sociedade capitalista e de defesa dos ideais comunistas, fatores que, aliás, alimentam a tese do fim da pintura de cavalete e de atelier, investindo no espaço público em que todos poderiam fruir da mesma, identificando-se com as mensagens. Neste contexto, o neorrealismo é o movimento estético que, por excelência, servia o povo.

Ao conhecer Siqueiros na Cidade do México, Pinuccio deixa-se inundar por estes valores e no regresso a San Sperate percebe que tem algo a fazer para melhorar a vida da população na aldeia e que, simultaneamente, represente as suas lutas. No sul e centro da Sardenha, as casas são feitas de argila, facto comum a outras culturas do Mediterrâneo, o que confere à paisagem construída um tom castanho que, com a desertificação, parecia triste.

Pinuccio decide, então, no ano mágico de 1968, começar por mobilizar a população para caiar as paredes exteriores das casas de branco. Contudo, com a intensa luz do sol, o ambiente quase cegava os habitantes. Rapidamente, começa a cobrir as ruas com pinturas murais, convidando outros artistas e amigos para se juntarem a ele o que, no imediato, fixa uma geração de criativos naquela vila.

Este movimento não mais teve fim e hoje San Sperate, "Paese Museu" (Vila Museu), tem a maior concentração de pintura mural ao ar livre do mundo, à qual se juntam esculturas, com destaque para o "Jardim Sonoro" da autoria do próprio Pinuccio , com obras em pedra - calcário, basalto, granito - criadas desde a década de 1960, que produzem sonoridades místicas e ancestrais. No total são cerca de 500 obras de arte em espaço público, hoje representativas de artistas de diferentes geografias, gerações e com uma enorme diversidade de plasticidades e linguagens.

Com pouco mais de 20 km de extensão e menos de 7000 habitantes, San Sperate, não obstante a parca preservação e a falta de investimento público na continuidade do projeto, é uma caixinha de surpresas, plena de detalhes. A Associação Noarte Paesemuseo, sem fins lucrativos, é a grande responsável pela continuidade do movimento,

estabelecendo parcerias e procurando fundos internacionais para poder continuar a atrair artistas e, sobretudo, desenvolver um trabalho com as comunidades que favoreça a literacia com e pela Arte.

Talvez por contágio, a prática da pintura mural foi adotada noutras vilas da Sardenha e hoje a ilha apresenta este fenómeno um pouco por toda a parte. Angelo Pilloni (n.1945), natural de San Sperate e com um currículo que também passou pela música, é um dos sobreviventes desta inicial e profícua geração, continuando a brindar San Sperate com o seu neorrealismo de homenagem ao trabalho e ao povo da Sardenha. A obra na imagem, de sua autoria, foi recentemente restaurada pelo própria e é exemplificativa dos motivos para visitar San Sperate.