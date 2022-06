Santa trindade do cerne da obra de Vera Mantero

"Para mim, a dança não é um dado adquirido, acredito que quanto menos o adquirir mais próxima estarei dela, uso a dança e o trabalho performativo para perceber aquilo que necessito de perceber". Assim escreveu Vera Mantero, que apresenta três solos, este domingo, às 18.30 horas, no auditório do Museu de Serralves, no Porto.

O momento inaugura um ciclo programado por Cristina Grande, curadora de artes performativas do Museu, intitulado " O que a minha dança diz", dedicado à coreógrafa, que se prolonga até maio de 2023.

Está desenhado como uma publicação, organizado em capítulos e estruturado a partir dos conceitos que singularizam a dança de Mantero: improvisação, voz, movimento, escrita, pensamento e prática colaborativa.