São influenciadores digitais e apontam o caminho das artes

Diogo Faro, Mariana Afonso e ​​​​​​​Jhulia Clara aproveitam visibilidade nas plataformas digitais para fazerem recomendações culturais.

"Processo de humanização em curso" é o nome de um espetáculo que Diogo Faro apresenta esta quinta-feira no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Embora o título seja partilhado com um livro que publicou, não há repetição de temas entre a obra e o show. O que vai acontecer em palco "é algo mais íntimo e acho que vai ser divertido partilhar com o público o que penso", disse Faro.

O humorista não é caso único de quem canaliza o reconhecimento público para dar visibilidade a manifestações culturais e artísticas aos muitos seguidores nas redes sociais. O JN também conversou com Jhulia Clara e Mariana Afonso, duas influenciadoras em ascensão.

O que levou Diogo Faro a comentar e recomendar cultura aos seus seguidores foi uma crença no crescimento coletivo e numa "sociedade mais justa e melhor para todos. A educação e a cultura são fundamentais num caminho a médio e longo prazo para que isso aconteça".

Para Mariana Afonso, a motivação para seguir um caminho idêntico deveu-se ao facto de o círculo de amigos não interagir com ela sobre o assunto. Assim, criou uma conta no Instagram com o nome booksofmyown onde, afirma, "posso falar exclusivamente de livros. Senti que precisava de um espaço onde o pudesse fazer e onde tivesse alguém que iniciasse conversa comigo sobre esse tema". Almeja ainda ensinar algo com os livros que menciona.

Mariana Afonso Foto: Direitos reservados

Jhulia Clara acredita que o ser humano precisa de ter alguma coisa que acrescente à sua vida e que os melhore e, para esta influenciadora, "os livros acrescentam bastante". Conta que a paixão pela literatura começou quando era mais nova e sofria de bullying. Nesse período, os livros e as aulas de História foram a tábua de salvação. O professor de Clara dizia-lhe que "a importância da História tinha a ver com o facto de no passado encontramos as atitudes do presente". Algo que a marcou e determinou o seu género favorito de obras literárias.

O início nas lides das recomendações, para Faro, compara-se a um nevoeiro. Não sabe quando começou, mas ocorreu de forma natural e com um cunho muito pessoal porque, "quer para o bem, quer para o mal, sou muito eu, sou eu que partilho os meus gostos".

Mariana desde sempre divulgou livros na sua conta pessoal no Insta. Porém, como "livros não são um objeto que hoje em dia seja assim tão cobiçado pelos jovens", em 2021 criou a referida conta exclusiva para abordar esse universo.

Clara iniciou há seis meses a publicação de fotos com obras literárias, recebendo mensagens dos seguidores interessados no livro e a quererem ler aquilo que recomenda. Tudo coincidiu com a ascensão da tendência "booktok", que nos Estados Unidos da América atinge uma escala elevada, tendo chegado recentemente a Portugal.

Para Faro, o panorama português de influenciadores está a mudar aos poucos: "As pessoas já usam as redes sociais nesse sentido" mais cultural, disse. Vai crescendo a perceção de que estas plataformas digitais não servem só para colocar fotos com objetos de marca, podendo ser também um veículo para fazer uma crítica a um livro ou chamar a atenção para um filme. "Vejo que há mais pessoas que se preocupam com a partilha de cultura", diz o comediante.

Já Mariana Afonso não vislumbra grandes mudanças. "Se formos ao panorama geral de influenciadores, temos muitos deles dedicados ao marketing de produtos. Existe uma grande lacuna em relação às manifestações culturais."

Clara prefere chamar a atenção para editoras que começaram a apostar em pequenas contas que incidem o seu conteúdo em livros.

Relativamente ao critério que Diogo Faro usa para a escolha dos livros que divulga, ele confia na sua opinião e na dos amigos. Tenta ler um livro por semana ou, pelo menos, um a cada duas semanas.

Mariana é bastante seletiva: "Nunca leio algo só porque alguém diz que é giro ou porque mo oferecem". Na sua conta, tece críticas apenas a trabalhos que, de alguma forma, sejam relevantes para alguém e que representem várias pessoas ou identidades, não se cingindo a uma só experiência de vida. Faz também por promover livros que nem sempre são os mais populares.

A tiktoker Jhulia Clara guia-se pelo seu gosto, que recai preferencialmente sobre romances, História, biografias e ficção científica.

Jhulia Clara Foto: Direitos reservados

O trio revelou que não existe uma escolha regular de autores portugueses. Diogo Faro foca a energia nos livros sobre política, direitos humanos, LGBTQIA+ e racismo. Mariana tenta ler mais escritoras, o que advém do interesse pelo feminismo, não deixando de recomendar a leitura de José Saramago, Afonso Cruz e Ondjaki. Já Clara comenta que a escrita portuguesa é maçuda e monótona. Ela elege um livro pela capa - "por alguma razão existe o design gráfico, mas há muitas capas de livros portugueses muito mal feitas, que não fazem jus ao que está escrito, e isso desmotiva-me". Compara-se a Gordon Ramsay porque se considera uma pessoa muito crítica, acreditando que os portugueses têm capacidade para escrever melhor.

Em termos de preferências, Faro diz que o livro de que mais gostou e com o qual se identificou é "Mendigos e altivos" de Albert Cossery. Entre os filmes recentes, o favorito é "A mão de Deus" de Paolo Sorrentino.

Mariana dividiu as predileções literárias entre "Bad feminist" de Roxane Gay, "Everyday sexism" de Laura Bates e "A insustentável leveza do ser" de Milan Kundera.

Clara escolhe um livro de Sveva Casati Modignani, "6 de abril '96", e "A vida invisível" de Addie LaRue, que caracteriza como uma obra-prima.