São João com espetáculo "Deixem o pimba em paz" no Porto

"Deixem o pimba em paz". o espetáculo de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo que regressou para lotar o Campo Pequeno, em Lisboa, vai ter uma récita no Porto, na noite de S. João.

A Força de Produção, promotora do evento, revelou que Bruno Nogueira, Manuel Azevedo, Filipe Melo, Nelson Cascais e Nuno Rafael vão subir ao palco do Coliseu Porto Ageas, na noite de 23 de junho.

Os bilhetes já estão à venda.

"Deixem o pimba em paz" marcou o regresso dos concertos ao Campo Pequeno, no início da fase de desconfinamento da pandemia de covid-19, a 1 de junho. A procura foi elevada e, pouco depois do anúncio do primeiro espetáculo, foi anunciada segunda data.

"Não é por acaso que numa festa na Quinta do Lago, aos primeiros acordes de uma música do Quim Barreiros, haverá uma debandada de berloques a correr para a pista de dança e a cantar o refrão em alegre e alta voz. O mesmo irá acontecer se, no meio de um churrasco em Massamá, alguém arriscar a mesma música. Os berloques serão porventura menos, mas a alegre e alta voz que canta o refrão terá a mesma força", podia ler-se no comunicado de apresentação do espetáculo.

Bruno Nogueira adiantava na nota haver "ainda outra coisa que estreita o eixo Quinta do Lago-Massamá: nenhum dos habitantes destas regiões sociais sabe muito mais do que o refrão", sublinhando ser "uma pena, porque o melhor raramente vem no refrão".

"Ainda assim há poucos assuntos que liguem tão intimamente pessoas com gostos tão distintos. A mim sempre me fascinou o universo pimba. Por inteiro, com as suas letras, músicas, roupas, coreografias, etc., continuava o humorista..

Sobre o espetáculo, acrescenta que se propõe a dar "outra vida a essas canções, juntando músicos que fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis", com a ajuda de Manuela Azevedo, vocalista dos Clã.

No reportório encontram-se músicas de Quim Barreiros, Ágata, Marante e Marco Paulo, entre outros.

"Deixem o Pimba em Paz" é uma ideia original e tem direção de Bruno Nogueira, contando com direção musical de Filipe Melo e produção de Nuno Rafael (Força de Produção).