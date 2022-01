São José Lapa: "Tinha posto de lado voltar a ser atriz"

Rui Pedro Pereira Hoje às 08:04 Facebook

Estrela no teatro, São José Lapa, de 70 anos, está de volta à televisão para protagonizar a novela "Quero é viver".

Estreou na segunda-feira à noite, na TVI, a liderar audiências, conquistando quase 1,2 milhões de telespectadores. "Quero é viver" junta as "irmãs" Fernanda Serrano, Rita Pereira, Sara Barradas e Joana Seixas, mas o protagonismo é de São José Lapa, de 70 anos, que faz uma pausa no teatro e volta às novelas depois de "Água de mar", em 2014.

A atriz dá vida a "Ana", uma mulher com a sua idade na vida real, que decide abandonar o marido e a vida que antes dedicara à família. Mais tarde, descobre que tem uma doença incurável. "Resolveu passar-se!", diz a atriz, em entrevista ao JN, nos estúdios da produtora Plural, em Bucelas, enquanto solta uma gargalhada.

"A Ana é uma mulher de 70 anos, mãe de quatro filhos, que foi rigorosa na sua disciplina familiar. Numa altura da vida passou-se por várias razões e resolveu ser independente. Vivia para as filhas, para a casa, para o marido,... a chamada constelação familiar", acrescenta a atriz, que recorda que a tradição ainda é o que era.

"Assim aconteceu com a minha mãe e ainda se continua a viver desta forma em muitos lados. Não se transforma a mulher num ser que trabalha muito bem em diversas disciplinas".

São José Lapa tem "algumas coisas em comum", com "Ana", em particular "o gosto pela vida". "E também tenho 70 anos!", lembra.

O desafio de voltar

A atriz revela que acabou por ser surpreendida com o convite da TVI e da Plural. "Não fiz grandes projetos de televisão nos quais tenha tido muito prazer, mas este foi um rebuçado. Não estava já à espera, até já tinha posto de lado ser atriz", sublinha. "Porquê? Isto é uma canseira enorme e tenho encenado mais estes últimos anos. O último texto que meti na cabeça foi "Água de mar", lá para 2014!". Um regresso à ficção que não foi fácil, inicialmente. "Tive dificuldades no princípio, porque houve muita fisicalidade e é muita cena, muita cena, muita cena... e já são 70 anos! No início dizia que não ia conseguir, mas os realizadores incentivaram-me muito".

São José Lapa aceitou integrar "Quero é viver" "pelo desafio". "Esta é a melhor equipa de televisão que tive na vida. Sou de uma geração em que havia formalismos e parecia que não se queria que as coisas fossem fáceis, mesmo nas relações humanas: hoje as coisas são mais afáveis e humanizantes", garante.