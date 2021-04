Catarina Ferreira Hoje às 11:30 Facebook

No mesmo dia partiram os pais de Romeu e Julieta, Sancho Pança e D. Quixote, e os vingadores do Peru. Mas São Jorge derrotou a besta e do seu peito saiu um mar de rosas.

Hoje celebra-se o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. A data remete para o momento, há 405 anos, em que a ceifa da morte levou de uma assentada Miguel Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

William Shakespeare é sem dúvida o grande dramaturgo da Europa, com 39 peças, 154 sonetos e três poemas.

Miguel de Cervantes publicou em vida quatro novelas, sendo a mais famosa "D. Quixote". Deixou também escritos poemas e peças de teatro.

Inca Garcilaso de la Vega, de verdadeiro nome Gómez Suárez de Figueroa, foi um cronista e escritor peruano de ascendência espanhola e inca, dito o príncipe dos escritores do Novo Mundo. Pertence à época dos cronistas pós-toledanos, durante o período colonial da história do Peru. As suas obras são menos conhecidas em Portugal mas podem ser adquiridas aqui.

"Onde fica claro o quanto a ociosidade ajuda o vício e quão útil a ocupação é para a virtude" - Inca Garcilaso de la Vega

Aqui pode ver a vida extraordinária deste homem:

"Quem perde os seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo" - Miguel de Cervantes

Aqui, a versão integral que Orson Welles fez de D. Quixote:

"Nem tudo o que reluz é ouro." - William Shakespeare

Assista aqui a "Hamlet" na versão do londrino Shakespeare's Globe:

Todos os anos na Catalunha celebra-se a 23 de abril o Sant Jordi (São Jorge) com uma bonita tradição: os homens oferecem rosas às mulheres e as mulheres devem retribuir com livros. A tradição replica o momento em que São Jorge trespassou o peito do dragão com a sua espada, de onde saíram várias rosas que ele ofereceu à sua amada. Nos últimos anos, para evitar desaguisados de género, oferecem-se rosas e livros aos homens e às mulheres. Este ano a Câmara Municipal de Melgaço decidiu replicar a tradição.

Leia livros, devore palavras e expressões, viva novas vidas, e se o puder fazer com um cheiro a rosas, tanto melhor.