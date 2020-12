Sara Barros Leitão organiza clube do livro feminista

JN Hoje às 16:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Vencedora do Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II investe em estrutura artística.

Heróides - Clube do Livro Feminista é o nome do projeto inaugural a desenvolver pela Cassandra, uma estrutura artística criada por Sara Barros Leitão.

Este projeto, financiado com o valor obtido pela atriz ao vencer o Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional D. Maria II, consiste numa comunidade de leitura que selecionará e discutirá, via Zoom, uma obra por mês.

A sessão de janeiro acontece a 30, com orientação de Shahd Wadi, a partir da leitura do seu livro "Corpos na trouxa - História-sartísticas-de-vida de mulheres palestinianas no exílio".

Nos meses seguintes serão lidos livros propostos por Sara Carinhas, Ana Catarina Correia, Mónica Assunção, Verónica Lopes, Joana Cottim, Angella Graça, Alcina Jacinto Faneca, Sofia Frade, Nuna, Marco Mendonça e Paula Cardoso.

Entre as obras propostas para leitura e análise estarão "Todos devemos ser feministas" de Chimamanda Ngozi Adichie, "Medeia" de Eurípides, "Beloved" Toni Morrison, "As ondas" de Virginia Woolf, "Carta à minha filha" de Maya Angelou e "Trans iberic love" de Raquel Freire.