Sara Barros Leitão quer um "ano do nosso desconfinamento" no Teatro Oficina

Peças de teatro, podcast em jeito de diário de bordo, jornadas, recuperação do espólio e jornais estão entre os projetos da diretora artística convidada para 2022 da companhia de Guimarães.

A atriz e encenadora Sara Barros Leitão é a diretora artística do Teatro Oficina, em Guimarães, durante 2022. Para o ciclo de atividades a ter lugar no Espaço Oficina, está proposto, além de peças de teatro originais, a criação de um podcast, um arquivo, uma biblioteca, um círculo de leitores e ainda jornadas pensadas para estudantes ou jovens profissionais.

O convite partiu da Cooperativa Cultural A Oficina, depois de uma reabilitação do espaço, que funciona numa cave de um prédio, denominada Blackbox.

A premissa é tornar o Teatro Oficina "num espaço de resistência e de criação", com um ciclo de atividades a ter a duração de um ano, a que Sara Barros Leitão chamou de "o ano do nosso desconfinamento", sublinhando ser este um "desejo e não uma profecia".

"O meu objetivo é tornar o Teatro Oficina, novamente, numa companhia de criação, de pensamento, que tem o teatro no centro das suas preocupações, e que toda a sua ação acontece a partir do espaço Oficina, a partir desta cave", afirmou Sara Barros Leitão no dia da apresentação.

"Há ir e voltar" é o título provisório da criação original do teatro vimaranense, escrita e encenada pela atriz para três atrizes, dedicada à migração e à época em que Guimarães recebia algodão vindo das ex-colónias. A estreia está marcada para 22 de setembro, sendo exibida durante três semanas.

Para serem desenvolvidas ao longo do ano há atividades como a anti-biblioteca e anti-leituras, que pretende reunir textos dramáticos, livros técnicos ou ensaios, tudo o que esteja relacionado com o teatro, e criar uma biblioteca no Espaço Oficina. A também fundadora do clube do livro feminista Heróides propõe igualmente encontros quinzenais entre os amantes de leitura de teatro.

A pensar nos atores, serão realizadas duas jornadas de teatro. Uma para os estudantes e os que já procuram um lugar no mundo dos palcos, com masterclasses dedicadas à entrada no mercado. E outra para os profissionais, com foco em temas além-teatro.

Ademais, Sara Barros Leitão pretende realizar um "Assalto ao arquivo", durante um fim de semana, para uma organização da história da companhia, e torná-la acessível a todos. Para isso, pede ajuda aos amigos do Teatro Oficina na identificação de material.

E para ninguém ficar de fora destas atividades, um podcast intitulado "Tentativa e erro" será realizado com uma periodicidade quinzenal. Funcionará como um diário de bordo da Oficina e do pensamento artístico da encenadora. Estará brevemente disponível nas plataformas digitais.

Quem preferir manter-se atualizado com recurso ao papel terá "Última Hora", jornal do Teatro Oficina, sem periodicidade fixa, que irá anunciar atividades vindouras. Pode ser encontrado pelas ruas da cidade e também online.