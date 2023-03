Sarah Polley: "As mulheres são atacadas há milhares de anos"

João Antunes Hoje às 15:47 Facebook

Realizadora de "A voz das mulheres", disponível nas salas portuguesas, Sarah Polley fala ao JN sobre o seu filme, candidato a dois Oscars.

Atriz de alguns filmes de culto da década de 1990, dirigida por Atom Egoyan, Isabel Coixet ou David Cronenberg, Sarah Polley revelava desde aí uma inteligência e um ativismo que a destinavam a ser algo mais. Realizadora já de alguns filmes, alcança agora com "A voz das mulheres" duas nomeações para os Oscars, Melhor Filme do Ano e Melhor Argumento Adaptado, que ela própria retirou do romance de Miriam Toews. A história passa-se numa comunidade religiosa onde um grupo de mulheres, face a abusos cometidos pelos homens, têm de decidir se ficam e lutam ou se devem partir.

A ação desenrola-se em 2010, por alguma razão em particular?

Nesta comunidade religiosa temos a ideia de que a coisas há muito tempo que não mudam. Mas a história tem uma ressonância intemporal, sobretudo na luta que as mulheres têm de manter.

O que a seduziu mais no livro original?

A noção de democracia radical. O que seria a democracia se fosse realmente a sério. Se não fosse apenas pôr um voto na urna e escolher um homem para nos governar. Se fosse um verdadeiro debate, com pessoas com quem não estejamos necessariamente de acordo. Infelizmente, chegámos a um ponto em que não ouvimos o outro.

O filme é claramente um retrato dos nossos dias...

Há alturas em que sentimos que temos de dizer alguma coisa, quando achamos que há algo que não está bem. Por vezes somos cúmplices com certas situações, porque é mais confortável para nós. Mas há momentos em que temos mesmo de dizer alguma coisa.

O que foi que quis dizer de mais importante?

O objetivo principal foi falar sobre o que queremos construir e não apenas o que queremos destruir. E o que temos de fazer para o alcançar. Olhar para o que seria o mundo sem estas estruturas, sem estas normas de género. É importante falar sobre o nosso mundo, e como ele é, mas muito mais entusiasmante é falar sobre o que queremos para o substituir.

Se estivesse na situação daquelas mulheres, que opção tomaria?

O meu instinto inicial seria ficar e lutar. Mas em outras situações decidiria partir. Mas a decisão que elas tomam tem também muito a ver com a fé que têm. A fé delas é pacifista, o que poderá não ser exatamente a minha. Têm de permanecer fiéis às suas crenças e acreditam que um dia podem perdoar. Para elas, é a escolha que faz mais sentido.

No final as mulheres também deixam Deus para trás?

Na minha visão, elas deixam a comunidade para se aproximarem da sua fé, não para se afastarem dela. O que têm de fazer para honrarem a sua fé é deixar para trás a estrutura insidiosa que se espalhou em torno da fé delas. E o abuso desse poder. Mas o filme não é de forma nenhuma uma crítica a nenhuma comunidade religiosa.

Sendo um pouco advogado do diabo, não receia que os homens se possam sentir injustiçados com este filme?

É claro que devem estar a ser duro para os homens, estes últimos cinco anos. Como membro de um género que anda a ser atacado há milhares de anos, sei que é duro. Mas não sei se os homens estão a ser atacados ou se é uma discussão necessária que está a acontecer. Não são só os abusos, mas também a cumplicidade sobre esses abusos. De forma institucional e cultural. Esta discussão era mesmo necessária e tem origem numa grande violência que as mulheres sofrem há muito, muito tempo.

No seu filme, conseguiu reunir um grupo extraordinário de atrizes.

Demorámos bastante tempo a pensar no casting. E a certa altura descobrimos quem é que queríamos que estivesse connosco. Sabíamos que queríamos a Claire Foy, a Jessie Buckley, a Rooney Mara. O mais complicado foi saber que papel atribuir a cada uma delas. Na verdade, todas elas podiam interpretar qualquer um dos papéis. Foi um processo maravilhoso, escolher esta comunidade de atrizes. Porque sabia que íamos passar muito tempo juntas no mesmo local.

O que pensa que as pessoas vão levar para casa, depois de verem o filme?

A discussão sobre o mundo que queremos construir. Já identificámos tantos males nos últimos cinco anos. Tem sido um trabalho muito importante. A minha esperança é que as pessoas saiam do filme dispostas a manter uma conversa com alguém com quem não esteja de acordo. Não se afastar, continuar essa conversa, por mais desconfortável que possa ser. É muito importante falar com pessoas que estão fora do nosso espetro.

O que aprendeu a filmar com outros realizadores?

Quando estamos a filmar somos seguramente a pessoa com menos experiência. Eu fiz quatro filmes como realizadora, mas os técnicos com quem trabalho fizeram todos muito mais. É sempre bom pedir ajuda e retirar o máximo do que os outros podem dar-nos. O que aprendi como atriz é que nunca fazemos um trabalho melhor se nos sentimos inseguros. O que tento é criar um ambiente onde todos se sintam bem e respeitados no seu valor.