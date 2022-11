Saramago, o aprendiz de serralheiro que conquistou a eternidade literária

José Saramago nasceu há 100 anos. De origens humildes, impôs-se com uma obra de fôlego, coroada com o Nobel. Biógrafo Miguel Real defende que o escritor ainda "faz falta para abanar o nosso comodismo".

O destino parecia-lhe traçado desde o nascimento: trabalhar no campo, na perdida aldeia ribatejana de Azinhaga, tal como aconteceu com os seus pais e avós. Mas a providência reservou outros voos para José de Sousa Saramago, o primeiro membro da linhagem Meirinho de Sousa a ostentar o apelido que o celebrizaria anos mais tarde, devido ao desleixo de um funcionário do registo civil que acrescentou a alcunha familiar ao nome do rapaz.

Foi apenas o primeiro sinal de que talvez a sua vida não estivesse fadada a ser uma repetição da dos seus antepassados. A mudança da família para Lisboa, aos dois anos, afastou-o da lavoura, mas não dos trabalhos árduos. Concluído o secundário empregou-se numa oficina de reparação de automóveis, como aprendiz de serralheiro.