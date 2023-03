Saramago, um poeta com saudades da prosa

Sérgio Almeida Hoje às 18:06 Facebook

Obra poética de José Saramago reunida num volume que alia o fulgor da palavra à tradição.

No turbilhão de edições que marcaram o centenário do nascimento de José Saramago - entre reedições, biografias ou livros de teor muito diverso -, terá passado à margem de muitos a edição da sua poesia completa. Os três livros que o Nobel da Literatura publicou entre 1966 e 1975, "Os poemas possíveis", "Provavelmente alegria" e "O ano de 1993", ficaram deste modo reunidos num só volume, possibilitando um conhecimento que, até para leitores habituais de Saramago, está longe de ser efetivo.

Essa relativa discrição do género poético no contexto da obra saramaguiana deve-se, antes de mais, à magnitude da sua criação ficcional, revolucionária a vários títulos. O próprio autor contribuiu para essa menorização, ao afirmar, numa entrevista a Carlos Reis, que "se é verdade que se pode falar de inovação quando se fala da minha ficção, já não se pode dizer o mesmo da poesia".

Não há inexatidão alguma nessas palavras, como é óbvio. Lendo os seus poemas, sobretudo os oriundos da primeira fase, é fácil inscrevê-los numa linhagem de continuidade literária na qual o respeito pela corrente modernista sobressai, com o nome de José Régio em destaque. Através destas "rimas desoladas", Saramago confessa, questiona e contempla, sem nunca romper verdadeiramente com a tradição.

Mas, pese embora as evidências, é exagerado excluir dos poemas uma dimensão mais autoral. Quanto mais não seja, porque, mesmo quando seguem uma proximidade estética de outras correntes, há uma apropriação muito pessoal dessas influências.

Na década em que se dedicou à poesia de modo mais intenso, a sua escrita foi o campo de experimentações através do qual Saramago tateou possibilidades que mais tarde viriam a ser exploradas com outro detalhe.

Poeta com saudades da prosa - entre o seu primeiro romance, "Terra do pecado", em 1947, e o seguinte, o já celebrado "Manual de pintura e caligrafia", distaram 30 anos -, José Saramago evidencia no último livro de poemas que escreveu uma forte proximidade das fórmulas narrativas.

Em "O ano de 1993", utopia e distopia digladiam-se em permanência, numa batalha verbal entre o Bem e o Mal, como se já antecipassem algumas das preocupações sociais e humanísticas que viriam a caracterizar a sua escrita no futuro. Mas sobre esta dimensão da sua obra já reza a História.