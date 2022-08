Satyajit Ray: é hora de redescobrir o enorme cineasta indiano

João Antunes Hoje às 17:57 Facebook

Retrospetiva da obra do lendário autor de Bollywood arranca esta quinta-feira. São oito filmes essenciais em cópias restauradas.

O cinema indiano é uma das grandes matrizes da cinematografia mundial. Não apenas por se tratar da maior indústria desta área em todo o globo, com largas centenas de filmes a sair dos seus estúdios, reflexo de uma paixão única pelo cinema, mas também por, fora do circuito que no ocidente se habituou a chamar de Bollywood, existirem alguns nomes capitais na história do cinema.

Apesar de realizadores como Guru Dutt ou Raj Kapoor terem elevado o filme de Bollywood a obra de arte, são realizadores que não usam o modelo do musical que vão trazer o cinema indiano para outro patamar de reconhecimento mundial: Mrnal Sen, Ritwik Ghatak, Shyam Benegal e, acima de todos, Satyajit Ray.

É deste grande autor do cinema mundial que vamos poder ver em setembro oito dos seus filmes, uma mostra já considerável da sua obra, que compreende cerca de três dezenas de títulos. Realizados quase todos entre o final da década de 1950 e a seguinte, esse período da sua obra, o mais fulgurante, sofreu entre nós de um reconhecimento tardio e da proibição de estreia de filmes indianos por parte do regime salazarista após os acontecimentos de 1961, quando a Índia ocupou as três cidades à época ainda administradas por Portugal, Goa, Damão e Diu.

Satyajit Ray nasceu em Calcutá, a 2 de maio de 1921, de uma família proeminente no mundo das artes e da literatura. Estudaria arte e começaria por se dedicar à publicidade e ao desenho de material gráfico para livros e revistas, mas uma viagem à Europa onde se diz que viu uma centena de filmes mudou a sua vida. Sobretudo, diria, "O Ladrão de Bicicletas", monumento neorrealista de Vittorio De Sica, que o convenceu que era possível fazer um cinema diferente no seu país.

Com poucos meios, dificuldades de produção, um ano de interrupção de filmagens, mas muita determinação, Satyajit Ray completaria em 1955 "Pather Panchali". O filme foi a Cannes, venceu vários prémios e mostrou ao mundo um novo autor, que iniciava também com esse filme a que viria a ser chamada Trilogia de Apu, nome da sua jovem personagem e que seria seguido por "Aparajito" e "O Mundo de Apu".

Satyajit Ray afirmava assim um cinema de raiz social mas de grande lirismo, com um olhar profundo sobre as realidades da sociedade indiana e com um total controlo artístico, já que não só realizava os seus filmes como os escrevia e produzia e ainda punha a mão em áreas como a imagem, a direção artística, a montagem e até à música. Compositor de uma boa parte das bandas sonoras dos seus filmes, deu no entanto a Ravi Shankar, uma lenda da música do mundo, a possibilidade de contribuir para a estarrecedora beleza dos filmes que compõem a Trilogia de Apu.

Assinalando-se o trigésimo aniversário da sua morte, aos 70 anos, no seguimento de complicações cardíacas, a mostra de filmes tem início já esta quinta-feira, 1 de setembro, com "O Invicto", título português do segundo capítulo da história de Apu, que aqui deambula com a família entre a ida para a cidade e o regresso à cidade natal, e com "O Salão de Música" (Jalsaghar, 1958), sobre um aristocrata em ruínas que, após a morte do filho, resolve organizar um derradeiro e sumptuoso concerto em sua casa.

Se estes dois títulos são anunciados como estreias absolutas em sala, não deixa de ser tão importante a mostra que se lhe segue, a partir do dia 8, com mais seis títulos, repetindo em parte uma outra iniciativa realizada há já vários anos: "A Grande Cidade" (Mahanagar, 1963), "Charulata" (1964), "O Cobarde" (Kapurush, 1964), "O Santo" (Mahapurush, 1965), "O Herói" (Nayak, 1966) e "O Deus Elefante" (Joi Baba Felunath, 1979).

Alguns dos melhores filmes do mundo, cópias novas restauradas, a magia da sala escura, não se pode pedir mais.