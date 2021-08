Saúde mental: quebre o tabu

Érica Mesquita Hoje às 13:32 Facebook

"Sanatorium", do mexicano Pedro Reyes, chega ao MAAT, em Lisboa, 10 anos depois da criação. Até 11 de outubro.

Concebida originalmente em 2011 para o Museu Guggenheim de Nova Iorque, a exposição "Sanatorium", do artista mexicano Pedro Reyes (n. 1972), que mistura arte com psicologia, pode ser encontrada, pela primeira vez em Portugal, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.

Num ano em que continua a luta contra a pandemia de covid-19, a curadora da exposição Inês Grosso revela ao JN que este momento seria a melhor oportunidade para trazer o trabalho de Reyes ao nosso país.