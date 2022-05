SBSR e Meo Sudoeste com palcos dedicados à música portuguesa

A apresentação dos palcos que dão destaque à música lusófona e novos talentos simboliza, frisa Luís Montez, diretor da promotora Música no Coração, a confirmação de que os festivais vão mesmo acontecer.

Dois palcos com o mesmo patrocínio, curadorias de rádios diferentes e um conceito comum: no Festival SBSR, que acontece em julho no Meco e no Meo Sudoeste que regressa em agosto à Zambujeira do Mar, os Palcos LG de cada evento vão dar destaque à música nacional e lusófona, aos novos talentos e também aos princípios da sustentabilidade e do reaproveitamento. Os cartazes completos de ambos foram revelados esta terça-feira, 10 de maio.

Depois de dois anos sem festivais, os eventos que juntam milhares de pessoas pela música estão mesmo de volta e a prova está aqui: a poucas semanas do início da época, os detalhes finais vão sendo acertados e os últimos nomes divulgados.

Para a 26º edição do Super Rock Super Rock, que acontece de 14 a 16 de julho no Meco, a Rádio SBSR fez a curadoria do palco LG. Na apresentação do respetivo cartaz, o radialista Tiago Castro destacou a opção e a aposta na promoção e no apoio à nova música nacional. "É interessante como conseguimos ir a vários géneros musicais e misturá-los por vários dias, com um destaque claro à cultura urbana e hip hop, mas também à música que vem do contente africano (...) e à nova pop alternativa que se faz em Portugal", explicou sobre o cartaz.

Assim, no 14 de julho, o palco conta com Fred, Conjunto Cuca Monga, Luís Fernandes e Rope Walkers. No dia 15, sábado, atuam Benji Price, Pedro de Tróia, Classe Crua e Ecto Pluma. Finalmente, no dia 16, tocam no palco LG do SBSR Lura, Filipe Karlsson, Golden Slumbers e Metamito. Destes nomes, Luís Fernandes foi o finalista do Band & Singer Contest do projecto #OneStep4MusicFest, Metamito foi o vencedor do concurso Music Unlock promovido pela Rádio SBSR.FM, e Ecto Pluma e os Rope Walkers foram também dois finalistas deste concurso.

Na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 3 a 6 de agosto de 2022, o Palco LG com curadoria da rádio Mega Hits pretende o mesmo que o seu antecessor: dar palco aos talentos emergentes da nova música portuguesa e lusófona. Nesse sentido, o cartaz para este palco conta Kappa Jotta, Domingues, Ana Lua Caiano e Eurico (dia 3); Tai, Rafaell Dior e PTA Slowmo (dia 4); Soraia Ramos, o brasileiro Jão e Estraca (dia 5); e Ivandro, SippinPurpp, Aragão e Os Intencionais (dia 6). Ana Lua Caiano e PTA Slowmo foram neste caso as descobertas do projeto #OneStep4MusicFest.

Sobre os novos cartazes, "uma curiosidade destes palcos é que tínhamos alguns nomes que eram novos talentos programados para 2020 - que eram novos talentos então: e agora já são grandes talentos", frisou Luís Montez, diretor da promotora Música no Coração.

"Foram tempos complicados"

Na apresentação dos novos palcos dos dois festivais, Montez foi perentório: "É maravilhoso estar aqui, acreditem". O diretor da promotora dos eventos explicou que praticamente só agora, com estas ações, é que começa "a acreditar que é desta"; porque "foram tempos complicados", admitiu.

Ao JN, Luís Montez acrescentou depois que o facto de os palcos estarem a ser montados, os preparativos afinados e os grandes eventos de música a acontecer com sucesso, lá fora e em Portugal - "com o exemplo do Sonar Lisboa que correu impecavelmente", ou até das Queimas das Fitas - a confiança é plena.

"Neste momento já temos a vedação do Sudoeste pronta, os chuveiros a ser montados, os palcos contratados". Ao público que ainda hesita, o responsável garante: "estamos a preparar tudo para voltarmos a estar juntos e trocarmos experiências com os amigos ao som de música. A grande maioria da população está vacinada, muitos já tiveram covid, estamos preparados para enfrentar o verão", frisou.

Sobre os artistas, equipas técnicas e todos os envolvidos nestes eventos, que durante dois anos praticamente não trabalharam, acrescentou: "toda a gente está ávida de trabalhar, mas para além do trabalho é a satisfação pessoal. Nós estamos nesta profissão porque gostamos. Não é só a parte financeira, que foi grave, mas a parte emocional, ver as pessoas felizes. Todos nós precisamos de sorrisos, das palmas. As pessoas têm vontade de estar juntas e de celebrar", concluiu.