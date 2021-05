Catarina Ferreira Hoje às 10:58 Facebook

Mangas enroladas, o olhar de sobrancelha assimétrica, o cigarro no canto da boca, a t-shirt branca e, claro, as calças de ganga indigo. Posso falar de James Dean, Marlon Brando ou de qualquer outro herói da sétima arte. Isto no tempo em que não existiam mom jeans, boyfriend jeans, baggy jeans, slim jeans, straight jeans, high and low cut, curvy e tantas outras designações que é suposto o consumidor dominar.

A peça mais democrática de todos os tempos, as calças de ganga cumprem hoje 148 anos. O primeiro a patenteá-las foi Levi Strauss. O princípio era o da sustentabilidade, criar um tecido que fosse mais resistente do que os existentes até então.

Uma antiga editora de moda da "Vogue", Jane Herman, é tão fã da peça que decidiu criar um site só com histórias sobre jeans. Aqui pode ver um série de pessoas com os seus modelos favoritos.

Os músicos foram das classes que mais fizeram por perpetuar o uso desta peça como algo sinónimo de cool. James Brown, The Rolling Stones, The Beatles, Ramones. Uma peça que se tornou um clássico das estrelas do rock 'n' roll: Jim Morrisson, Kurt Cobain, Elvis Presley, todos usaram jeans e a peça conseguiu sobreviver a todas as tendências de moda.

Hoje cumprem-se nove anos da morte de Robin Gibb, vocalista dos Bee Gees que tantas músicas nos deixou. Aqui o clássico "Stayin' alive", com todos ataviados em jeans boca de sino e cintura bem alta, um clássico da era disco.

Neste mesmo dia, um ano depois, falecia Ray Manzarek, mítico teclista de The Doors e dos melhores compositores do século XX. Originalmente quem cantava a música "Close to you" era Manzarek e não Jim Morrisson. Aqui o vídeo, onde mais uma vez todos usavam as famosas calças de ganga de diferentes cores.

E nem só nos visuais se concentravam. Também as letras iam destacando a beleza desta peça:

"Well she's the girlie with tight blue jeans.

She's the chickie with most everything.

She's the girlie that shakes that thing

She aint got a diamond ring"

Esta é a letra de "Be-bop-a-Lula" escrita e celebrizada por Gene Vincent, também interpretada por Elvis Presley.

Se quando um filme ou peça teatral são de época, os espectadores comentam entusiasticamente os figurinos. Já nos outros géneros há uma certa displicência. Mas não para os figurinistas: se olharmos com atenção para a história do cinema, o herói vestirá a dado momento uma calças de ganga. Aqui um vídeo de várias cenas que o comprovam:

Uma das maiores entendidas nestes truques é a figurinista portuguesa Maria Gonzaga, que recebeu ontem o prémio Bárbara Virgínia, da Academia Portuguesa de Cinema.

Para entender um pouco mais sobre tecidos pode também visitar desde ontem o novo Museu da Moda e do Têxtil, em Vila Nova de Gaia.

A visita ao site da Fashion Revolution de Portugal e as iniciativas que têm em prol da sustentabilidade na moda é de importante responsabilidade social. Aqui poderá perceber factos como o perigo das calças de ganga desbotadas e rasgadas (quando são adquiridas assim).