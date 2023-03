Se repetires a nossa história, fá-la bonita

O Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, tem apresentado uma frutífera "Temporada Teatral" (programada pelo Varzim Teatro) que, por vezes, sofre de uma certa invisibilidade, dado o ofuscamento provocado por ostentosas programações culturais de cidades vizinhas. Este sábado, a proposta chama-se "Vuelve a contarmelo todo", pela companhia alentejana Lendias d"Encantar, uma criação para aprofundar as relações com criadores do espaço ibero-americano. "Vuelve a contarmelo todo" já esteve presente em vários festivais e salas da América Latina.

A narrativa escrita por Abel González Melo, importante dramaturgo cubano, residente em Espanha - é autor de mais de 30 livros, está traduzido em 11 idiomas - tem como cerne o encontro entre um ator secundário, cansado da rotina, e uma jovem atriz, cheia de ilusões. Nutrindo-se, vão conseguir executar uma ascensão até ao êxito, a qualquer custo. Mas, não sem antes viverem algumas peripécias.

A obra está edificada na contracena do casal de atores e na argúcia dos seus diálogos.

PUB

O dramaturgo descreveu a sua obra como "um thriller sentimental com toques de humor negro, um feitiço arcaico vagamente inspirado em "Macbeth", de Shakespeare, um reflexo violento, com o "teatro às costas", sobre a sociedade destes tempos".

A encenação é do multipremiado artista espanhol Pepe Bablé, antigo diretor do Festival Internacional de Teatro de Cádiz. O elenco é composto pelos experientes atores cubanos Yakelin Yera e Rey Montesinos.

Bablé afirmou que o texto de González Melo encerra "noites, tardes e manhãs de luta, insónia e análise". E mais: "Este é um trabalho com alguns personagens que dão muita luta. Eles são uma atriz e um ator tentando retratar esses personagens? Ou são esses personagens que precisam de se tornar reais, agarrados à alma e ao corpo dessa atriz e desse ator? Esse é o dilema desta história que, nem mil vezes contada, nos parece sempre a mesma". Motivos de sobra para se adentrar no mundo destas personagens.

"Vuelve a contarmelo todo"

cine-teatro garret

sábado, 21.30 horas