Segunda-feira "Amarga" no Coliseu do Porto

A companhia de dança Balleteatro apresenta esta segunda-feira, às 21 horas, no Coliseu do Porto, o espetáculo "Amarga". Com direção de Jorge Gonçalves, este espetáculo é marcado pela intensidade do sentir.

"Amarga" é um espaço de arrebatamento, constituído por uma musculatura robusta de excessos, adversidades, contratempos e contrariedades.

O trabalho coreográfico explora através do movimento, voz e corpo, os paralelismos entre atração e tensão, e desloca-se afetivamente entre memória, arquivo e poder.

Os intérpretes são alunos do segundo ano do curso de dança da Balleteatro, a companhia de dança e teatro que inclui também uma escola profissional, um centro de formação e um centro audiovisual e de edição.

Fundada em 1983, a companhia Balleteatro teve um papel importante na construção da comunidade artística para as artes performativas contemporâneas na cidade. Jorge Gonçalves, o diretor do espetáculo, é detentor de um currículo extenso e já trabalhou com coreógrafos como Anna Pehrsson e Daniel Kok.

Coliseu Porto Ageas

Rua Passos Manuel, 137, Porto