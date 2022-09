Segunda noite do MIMO teve muita dança, cultura e desilusão no final

Beatriz Lira Hoje às 08:54 Facebook

O vento da noite de sábado não foi sentido por aqueles que marcaram presença no Largo Amor de Perdição, no Porto, aquecidos pelos acordes do Festival MIMO.

Ray Lema, músico do Congo, juntou milhares de pessoas ao som dos sopros, do piano e das cordas, numa dança que uniu muitos estrangeiros e várias culturas. Apesar de um público tímido e pouco interativo inicialmente, o artista lutou para alcançar cada espetador, pedindo vezes sem conta "um pouco mais de barulho".

O concerto chegou ao fim e, rapidamente, se voltou a ouvir música naquele que poderia ser chamado de palco principal. Foi a vez do DJ MAM de ocupar o espaço entre os dois artistas e, enquanto se esperava por Branko, não deu descanso aos pés de ninguém. E nem aqueles que estavam a comer, conseguiram resistir.

O calor sentiu-se logo no momento em que Branko subiu ao palco. Bastante atrasado, muito entusiasmado e "um bocadinho nervoso", o artista referiu estar com saudades de atuar na Invicta e não teve vergonha de o mostrar.

Apesar de um começo, de certa forma parado e monótono, com conversas paralelas constantes, o DJ contagiou cada um que o ouvia, transformando o Largo Amor de Perdição numa autêntica pista de dança.

No entanto, toda esta felicidade que pairava pela cidade foi destruída quando a polícia cortou o som ao DJ, de modo a terminar o concerto. O desagrado do público manifestou-se em fortes assobios e gritos de "só mais uma" e Branko, desiludido, nada pôde fazer, apenas tentar remediar e agradecer.

Apesar da tentativa de tocar uma última vez, Branko não teve sorte e viu-se obrigado a deixar o palco.