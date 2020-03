2º dia de concertos nas redes sociais 

José Miguel Pires Hoje às 21:14 Facebook

O Festival Eu Fico Em Casa continua, esta quarta-feira, a levar música aos portugueses através de concertos transmitidos pelo Instagram.

O segundo dia do Festival Eu Fico Em Casa conta com mais uma série de pequenos concertos, entre os quais Tiago Nacarato, André Sardet, Fernando Daniel, e Márcia, de maneira a alegrar os dias de quem está em isolamento social e manter viva a cultura no país, numa altura em que salas de concertos, teatros, museus e cinemas se encontram encerrados.



Tiago Nacarato canta Vinicius em dose dupla

Não podia ser de outra forma. Foi com sotaque brasileiro que Tiago Nacarato deu início ao segundo dia do festival. De copo na mão, ar sereno, o luso-brasileiro confessa que "nunca se arranjou tanto para ir à sala". Um detalhe recorrente neste inovador modelo de festivais, que é a condição de intimidade que os artistas e o público sentem, entrando este na casa dos artistas.

"Eu sei que vou-te amar", de Vinicius de Moraes, foi a primeira canção do pequeno concerto. Seguiram-se, entre mensagens de apoio e de esperança, "Onde anda você", novamente Vinicius, e "Sem par", canção que fala dos prazeres de ficar só em casa, tema que faz grande sentido hoje. Houve ainda espaço para "Passe-Partout", tema que levou Nacarato e Bárbara Tinoco ao segundo lugar no Festival da Canção 2020, "A Dança" e, a pedido da audiência, "Tempo" e "Lugar Comum".

André Sardet quer mais concertos virtuais

Acompanhado pela guitarra e piano, André Sardet deu o seu grão de areia ao festival, dedicando várias das suas músicas a quem se encontra confinado em casa, deixando mensagens de apoio e força. E um desejo de que, mesmo depois do fim deste festival, a iniciativa dos concertos virtuais não fique por aqui

"O azul do céu" abriu o concerto, seguido de "Adivinha o quanto eu gosto de ti", que Sardet dedicada "aos miúdos que também estão agora o dia todo em casa". Seguiu-se "Roubo-te um beijo", uma breve homenagem a António Variações com "Anjinho da guarda" e "Um amigo, um lamento".

Houve ainda tempo de abanar as mãos no ar, mesmo que em casa, ao som de "Foi feitiço" e "Quando eu te falei em amor", duas baladas marcantes da carreira de André Sardet.