Segundo volume de Macho-Alfa apresentado este sábado em Lisboa

Filipe Pina e Osvaldo Medina assinam a saga de um super-herói bem português

O segundo dos quatro volumes de "Macho-Alfa" (edição A Seita/Comic Heart), dos portugueses Filipe Pina e Osvaldo Medina será apresentado hoje, sábado, 26 de novembro, a partir das 16 horas, na livraria Kingpin Books, em Lisboa, com a presença dos autores.

Macho-Alfa é um super-herói português, com força incomensurável, capacidade de voar e invulnerabilidade, mas também com contas por pagar, o desemprego, a incompreensão pelas mortes e destruição que os seus atos acarretam ou os sermões do pai que também é chefe da polícia. Como agravante, a sua incapacidade de se controlar e o seu feitio mimado, egoísta e malcriado.

Com um humor sarcástico, uma narrativa leve e fluída e um traço dinâmico e eficiente, Filipe Pina e Osvaldo Medina traçam um retrato distorcido e exagerado dos tiques, modas e medos da nossa sociedade, nesta paródia ao género de super-heróis.

Neste segundo volume, os autores prometem novos protagonistas, mais eventos estranhos, novas situações bizarras... e a resposta à pergunta: os super-heróis têm mesmo de pagar Segurança Social?

A livraria Kingpin Books e as editora A Seita e Comic Heart têm um print assinado pelos autores para os primeiros compradores da obra e Filipe Pina e Osvaldo Medina estarão presentes na sessão deste sábado, para conversarem com os leitores e autografarem os seus livros.