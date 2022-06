Seis filmes portugueses no Festival de Annecy

JN/agências Hoje às 18:43 Facebook

Pela primeira vez, duas longas-metragens portuguesas vão ser exibidas em Annecy, no mais importante festival de cinema de animação europeu, que arranca já nesta segunda-feira.

A presença de duas longas-metragens portuguesas de animação no Festival de Annecy, em França, "é muito importante" e representa um primeiro passo para uma indústria "minimamente sólida", afirmaram à Lusa os realizadores José Miguel Ribeiro e Nuno Beato.

O Festival de Cinema de Annecy, que começa na segunda-feira, é considerado o mais importante evento para a divulgação de cinema de animação de todo o mundo e, pela primeira vez, a programação contará com duas longas-metragens portuguesas: "Nayola", de José Miguel Ribeiro, na competição oficial, e "Os demónios do meu avô", de Nuno Beato, fora de competição.

Nesta edição, a competição oficial de longas-metragens contará também com o filme "Interdito a cães e italianos", de Alain Ughetto, com coprodução minoritária portuguesa da Ocidental Filmes. Na competição de curtas-metragens estão os filmes "Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, "O homem do lixo", de Laura Gonçalves - ambos produções da BAP Studio -, "Second", uma obra de escola de André Martins, e a obra em realidade virtual "Affiorare", de Rossella Schillaci.

No programa dedicado a filmes ainda em processo de trabalho estará a longa-metragem documental "They shot the piano player", dos espanhóis Fernando Trueba e Javier Mariscal, com coprodução de França, Países Baixos e Portugal, através da produtora Animanostra.

De todos os filmes selecionados, o destaque vai para a presença rara de duas longas-metragens portuguesas no festival, tendo em conta a escassa produção nacional neste formato. "É um dos melhores sítios para estrear um filme de animação. Sendo Portugal ainda um bocadinho amador nas longas-metragens, porque estamos a começar, para começo de um país amador é muito bom", afirmou Nuno Beato, realizador e produtor da Sardinha em Lata.

Em Annecy, Nuno Beato apresentará a sua primeira longa de animação, um filme sobre laços familiares, a relação com o passado e com a ruralidade. Com argumento repartido com Possidónio Cachapa, o filme inspira-se ainda nas figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho e na paisagem e costumes de aldeias transmontanas.

O filme, em 'stop-motion' com animação de volumes e em animação 2D, conta com cerca de três milhões de euros de orçamento e coprodução com França e Espanha, essenciais para a sua concretização. José Miguel Ribeiro, produtor e realizador da Praça Filmes, com um longo e premiado percurso na animação, também faz a sua estreia nas longas-metragens, com um argumento de Virgílio Almeida, a partir de uma peça de teatro de José Eduardo Agualusa e Mia Couto.

É uma história que atravessa três gerações de uma família angolana, a partir da vida de três mulheres - Lelena, Nayola e Yara -, tendo a guerra civil de Angola como pano de fundo. "Tentei fugir dos 'clichés' e da minha forma de pensar quando olhava para Angola. Espero que contribua para dar uma visão mais diversa e mais rica daquele país", afirmou José Miguel Ribeiro. O filme, que demorou oito anos a ser feito, cruza animação em 2D e 3D, tem produção da Praça Filmes, coprodução com Bélgica, França e Países Baixos, e um orçamento que ultrapassou os três milhões de euros.

Em comum, estes dois filmes contaram com apoio financeiro - um milhão de euros cada - do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), criado na sequência de "uma aposta, de uma negociação e de uma pressão do setor" para que as políticas públicas também apoiassem o cinema de animação, disse José Miguel Ribeiro. Os dois realizadores sublinham a visibilidade de Annecy, abrindo portas para outros festivais e programadores, mas Nuno Beato admite ainda alguma desvantagem de Portugal em competir com o resto da Europa.

"Os nossos ordenados são muito baixos, a nossa capacidade económica para pagar também ainda é muito baixa. Se houver vontade política de continuar com estes apoios [como o do ICA], eu acredito que ao fim de poucos anos Portugal possa dizer que tem uma indústria de cinema de animação minimamente sólida", disse Nuno Beato.

Sobre o percurso de cada uma das longas, depois da estreia em Annecy, "Nayola" será exibido no festival de cinema de Guadalajara, no México, e tem já distribuição assegurada em França, estando ainda a ser negociada a distribuição portuguesa. "Os demónios do meu avô" também será exibido nos festivais de La Rochelle, em França, e Fantasia, no Canadá, e terá estreia em França em setembro. Em Portugal, ainda sem data, terá distribuição pela NOS.

O 46.º festival de cinema de Annecy decorrerá de 13 a 18 de junho.